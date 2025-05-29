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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп хоче більше електриків і сантехніків, а не випускників Гарварду — Білий дім

Адміністрація президента робить ставку на профтехосвіту замість елітних вишів, критикуючи університети за “антиамериканські цінності”.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа закликає до зосередження державного фінансування на професійно-технічній освіті, а не на навчальних закладах на кшталт Гарварду.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, виступаючи на тлі зростаючої критики на адресу провідних американських університетів.

“Президент більше зацікавлений у тому, щоб спрямовувати гроші платників податків у профтехучилища, програми та державні коледжі, де просуваються американські цінності, а головне — навчають молодь тим навичкам, які справді потрібні нашій економіці та суспільству”, — сказала Лівітт.

Лівітт наголосила, що країні потрібні не нові еліти, а фахівці практичних спеціальностей — зокрема, електрики та сантехніки.

“Нам потрібні підмайстри, електрики, сантехніки — таких фахівців у нас бракує”, — зазначила вона.

Адміністрація також відкрито розкритикувала програми, що домінують в елітних вишах. Лівітт прямо заявила, що ЛГБТ-напрямам у Гарварді надається “занадто багато” уваги та ресурсів. Крім того, вона звинуватила провідні університети у “незаконній, злочинній та антисемітській поведінці”, маючи на увазі інциденти на кампусах по всій країні.

Раніше адміністрація президента Дональда Трампа відкликала у Гарвардського університету сертифікацію в рамках Програми студентів та обміну (SEVP), що дозволяла приймання іноземних студентів. Це рішення негайно забороняє університету приймати нових іноземних студентів, а також вимагає від поточних студентів з-за кордону перевестись до інших навчальних закладів або втратити свій легальний статус у США.

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