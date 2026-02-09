Трамп хоче до літа "закрити" війну в Україні: політолог пояснив мотиви США

Трамп не налаштований на затяжні переговори щодо України / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у довготривалому переговорному процесі щодо російсько-української війни та розраховує до початку літа вийти щонайменше на формат стійкого перемир’я. Це пов’язано з внутрішньополітичними цілями та підготовкою до виборів до Конгресу.

Таку думку в коментарі Фокусу висловив політолог Олексій Буряченко.

За його словами, ще восени він прогнозував наявність двох «вікон можливостей» для домовленостей — наприкінці року та навесні. Водночас ключовим фактором залишається не стільки бажання сторін досягти миру, скільки прагнення американської адміністрації отримати електоральний ефект.

«Трамп і його команда передусім намагаються конвертувати свої миротворчі зусилля в політичні дивіденди. Переговори відбуваються у відносно плановому режимі, однак на безкінечний процес президент США не налаштований. Йому важливо до літа зафіксувати результат і використати його напередодні виборів до Конгресу», — пояснює експерт.

На переконання Буряченка, оптимальним для Білого дому є термін від кінця травня до середини червня, коли Трамп хотів би продемонструвати прогрес у «примиренні сторін».

Водночас політолог зазначає, що Росія змінила підхід до війни. Якщо раніше Кремль робив ставку на затягування бойових дій, то тепер ситуація, за його словами, інша.

«Путін усвідомив, що володіє так званою „золотою картою“ — можливістю дати Трампу шанс оголосити про завершення війни. І просто так він її не віддасть, а намагатиметься витиснути максимум. Саме тому я не вірю в реальні прориви у 2026 році: Росія радше імітуватиме конструктив, навіть погоджуючись на формальний cease-fire», — наголошує Буряченко.

Коментуючи ініціативу США провести черговий раунд переговорів на американській території, експерт вважає це елементом ширшої політичної гри.

«Це пов’язано з історією так званого енергетичного перемир’я. Після заяв Трампа про його дотримання пролунала жорстка реакція сенатора Ліндсі Грема, який публічно закликав надати Україні ракети Tomahawk. А такі заяви ніколи не бувають випадковими — це сигнали з Вашингтона», — зазначає він.

На думку політолога, перенесення переговорів до США свідчить про сумніви американської сторони щодо щирості намірів Кремля.

«Після фактичного зриву енергетичного перемир’я у Вашингтоні не впевнені, чи Росія справді налаштована на мир, чи лише імітує переговорний процес. Саме тому США хочуть почути чітку та предметну відповідь від російської делегації вже на власній території», — підсумував Буряченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко зазначав, що зараз Україна преребуває в умовах, коли переговори про закінчення війни є невигідними. Навесні ситуація зміниться.

Раніше стало відомо, що чергова зустріч української та російської переговорних груп відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Містом проведення обрано Маямі.

Тим часом у США запевнили, що не встановлювали часових меж для закінчення війни в Україні.