Трамп посилює тиск на Україну / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп посилив свій тиск на Україну, адже щиро вірить у те, що атаки ЗСУ на російські НПЗ відбуваються лише тому, що Україна нібито хоче завадити Республіканській партії виграти проміжні вибори до Конгресу. Крім того, йому подобається перспектива розподілу сфер впливу з Росією та Китаєм. Найближчі вісім тижнів можуть стати вирішальними у війні лише через те, що відбудеться у США.

Про це пише The Atlantic.

Реклама

Найближчі два місяці можуть змінити перебіг війни в Україні: що відбувається у США

Протягом наступних двох місяців Росія використовуватиме тактику морозу й холоду для деморалізації українців і продовжуватиме атакувати енергетику. Ворог накопичив сотні балістичних ракет і тисячі дронів, які цілком здатні зруйнувати енергосистему. За цей час у США мають відбутися три глобальні події, які можуть вплинути на перебіг війни.

Реклама

Перше — день голосування на виборах у Сполучених Штатах Америки, до якого залишається два тижні. Якщо за підсумками виборів Демократична партія отримає контроль над однією або обома палатами Конгресу, Трамп може зайняти ще більш агресивну позицію щодо України.

Друга точка відліку — запланований на середину листопада саміт у Китаї. Путін розраховує провести переговори з Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби сформулювати план припинення бойових дій, причому без участі України за столом перемовин.

Третя подія — грудневий саміт країн «Великої двадцятки», який хочуть провести на території гольф-комплексу Трампа неподалік Маямі. Як стверджують радники американського президента, Трамп мріє про фото, де він стоїть між Путіним та Зеленським під час підписання мирної угоди, навіть якщо задля цього доведеться примусити Україну до поступок шляхом тиску.

Один із представників української влади прокоментував ситуацію на умовах анонімності та зазначив, що все має такий вигляд, ніби майбутнє України хочуть вирішити без неї.

Реклама

Трамп продовжує тиск на Київ

Дональд Трамп раніше казав, що війну в Україні можна завершити за 24 години, за тиждень, місяць чи пів року. Однак повномасштабна війна триває вже майже 5 років. Тепер Трамп почав йти на поступки агресору — скасував низку санкцій проти РФ, погодив із Путіним постачання російського пального та почав публічно принижувати президента України, повторюючи головні тези російської пропаганди.

Водночас Трамп почав погрожувати Україні через атаки на російські НПЗ. Зокрема, Україні погрожують позбавленням військової допомоги, розвідувальних даних та супутникового зв’язку, що Україна використовує для самооборони.

Затяжна війна Трампа в Ірані суттєво послабила позиції Республіканської партії перед проміжними виборами. Безперервний конфлікт і пов’язане з ним здорожчання пального знизили рейтинги республіканців, додавши оптимізму демократам у боротьбі за Конгрес. Зіткнувшись із труднощами у врегулюванні іранської кризи, Трамп переключився на Україну, адже сподівається таким чином збити ціни на енергоносії.

Але обраний ним метод став неприємним сюрпризом для його ж однопартійців: уперше в історії очільник Білого дому пристав на бік традиційного ворога — РФ, а не демократичної держави, яка виборює власне існування та стримує агресію.

Реклама

Трамп звинувачує Київ у зростанні цін на пальне і повністю ігнорує справжню причину цього — блокування Ормузької протоки та війна США з Іраном.

Як повідомляють три джерела у близькому оточенні Трампа, той переконав себе, що українські удари по НПЗ мають на меті підірвати шанси республіканців на виборах і авторитет Трампа особисто.

Все це відбувається паралельно зі звірячими атаками Росії на мирних українців — фото однорічної дівчинки, яку росіяни вбили у візочку, облетіло світові ЗМІ. Водночас Трамп заявив, що не бачить «нічого особливого» в діях РФ.

Погрози можуть стати реальністю

Адміністрація США продовжує посилювати тиск і погрози. Якщо Україна не припинить атаки по російських НПЗ, США припинять постачання зброї. Водночас постачання ракет припинилися вже від цього тижня.

За останній тиждень Україна кілька разів повідомляла про неповідомлення Штатами про балістичні атаки з боку РФ та обмеження швидкості Starlink.

Деякі представники з оточення Трампа пропонують повністю припинити передавання розвідувальних даних Києву. Попри все, навіть у Республіканській партії є ті, хто проти обмеження постачання зброї Україні та продовження тиску.

Представники обох американських партій чекають на перемогу демократів у Палаті представників, тоді як доля Сенату залишається невизначеною. У довгостроковій перспективі успіх демократів міг би допомогти Україні. Оптимісти в команді Зеленського сподіваються на те, що поразка республіканців змусить Трампа зосередитися на внутрішніх проблемах США.

Проте аналітики застерігають, що в разі, якщо Трамп втратить лояльний Конгрес, він може змістити свій фокус на зовнішню політику ще більше. Оскільки новий склад Конгресу складе присягу лише 3 січня, Трамп матиме два місяці абсолютної свободи дій.

«Він може відволіктися будь-якої миті. Але зараз він розлючений на Україну і хоче, щоб Зеленський пішов», — повідомив один із наближених до Трампа співрозмовників.

Багато хто в оточенні Трампа сприймає війну не як захист міжнародного права, а як перешкоду для вигідного бізнесу з Росією. Трамп розглядає ідею відмови від Донбасу як крок до відкриття доступу до російського дизелю, рідкоземельних металів та інших ресурсів. Бажаним терміном підписання мирної угоди для Трампа є грудневий саміт G20.

Наразі існує великий ризик того, що переговори про завершення війни на саміті G20 можуть стати не рівноправним діалогом, а вимогою до України капітулювати.

Трамп схиляє Зеленського до територіальних поступок

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського, намагаючись переконати його погодитися на поступки Москві, які значною мірою відповідають умовам Росії. Вашингтон пропонує Києву відмовитися від претензій на окуповані східні території в обмін на потенційні економічні вигоди та закликає продемонструвати готовність до переговорів.

Паралельно США рухаються до нормалізації відносин із Росією та розширення економічних контактів. Протягом останніх тижнів Трамп відмовився від нових мит проти РФ, уклав угоду щодо російського дизельного пального, а його переговорники узгоджували контури домовленості щодо активів «Лукойлу».

На цьому тлі президент США публічно загострив критику на адресу Зеленського, заявивши, що той «не хоче закінчувати цю війну», а також зазначив, що Україна «нічого не дала» Вашингтону на тлі наданої їй допомоги.

Новини партнерів