Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хоче особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Про це американський лідер заявив у короткому інтерв’ю Axios.

Трамп визнав, що Моджтаба Хаменеї, син убитого верховного лідера Алі Хаменеї, є найімовірнішим наступником, але водночас чітко дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

Він назвав його «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме лідера, який продовжить колишню політику Ірану.

За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир», інакше через кілька років конфлікт може відновитися.

«Вони марнують свій час. Син Хаменеї — легковажна фігура. Я маю бути залучений до призначення, як і у разі з Делсі [Родрігес] у Венесуелі», — сказав американський президент.

Моджтаба Хаменеї, 56-річний син убитого верховного лідера, став головним претендентом на посаду наступника свого батька, хоча офіційної заяви про його обрання не було зроблено.

Відомо, що він жорсткий священнослужитель з глибокими зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції, який ніколи не обіймав державних посад.

Ліквідація аятоли Хаменеї: що відомо

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.

Невдовзі з’явилася інформація про те, що асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним верховним лідером.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».