Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, за даними американських медіа, розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після встановлення контролю над цим стратегічним маршрутом.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

Як стверджують джерела NYT, питання контролю над протокою для Трампа нібито є одним із пріоритетних.

Реклама

Під час форуму саудівських інвесторів у Маямі Трамп також публічно згадав ідею можливого перейменування.

«Вони повинні розблокувати протоку Трампа — тобто Ормузьку, — сказав він, додавши: — Даруйте, яка прикрість… Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився — випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато», — заявив Трамп.

Ідея перейменування раніше активно обговорювалася серед його прихильників у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає відправлення військ на стратегічний острів Харк для його захоплення, через який проходить 90% нафтового експорту Ірану.

Реклама

Ми раніше інформували, що Росія розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології для ударів по силах США та Ізраїлю.