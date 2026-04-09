Трамп хоче покарати союзників у НАТО: США можуть закрити бази в Європі

Президент США Дональд Трамп вивчає можливість покарання окремих країн-членів НАТО, які, на думку Вашингтона, не надали достатньої підтримки під час військової кампанії проти Ірану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації.

За інформацією видання, серед варіантів — виведення американських військ із держав, що не підтримали операцію, та їхнє передислокування до країн, які активно долучилися до дій США. Зокрема, йдеться про можливе скорочення військової присутності у таких країнах, як Іспанія та Німеччина.

Як зазначають співрозмовники WSJ, цей підхід відрізняється від попередніх заяв Трампа про повний вихід США з Альянсу. Такий крок наразі неможливий без схвалення Конгресу.

Видання підкреслює, що ініціатива перебуває на ранній стадії обговорення і є лише одним із кількох сценаріїв, які розглядає адміністрація. Водночас вона свідчить про поглиблення розбіжностей між США та європейськими союзниками після рішення Вашингтона розпочати бойові дії проти Ірану.

За даними джерел, ідея вже знайшла підтримку серед частини ключових посадовців адміністрації президента США.

