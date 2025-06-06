Трамп хоче позбутися автомобіля Tesla, який він купив у Маска

Дональд Трамп і електрокар Tesla / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планує позбутися автомобіля Tesla, який він придбав у березні цього року у свого колишнього соратника Ілона Маска на знак підтримки його бізнесу.

Про це повідомляють ABC News та CNN з посиланням на посадовців Білого дому.

Червоний автомобіль, який у присутності журналістів Ілон Маск демонстрував американському президенту, тепер можуть продати або, можливо, подарувати.

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У березні Трамп влаштував шоу, розглядаючи моделі Tesla біля Білого дому, коли компанія Маска зазнала збитків через негативну реакцію на діяльність бізнесмена в адміністрації президента США.

Дональд Трамп придбав Tesla, щоб підтримати бізнес Ілона Маска / © Associated Press

Згодом Дональд Трамп дозволяв деяким своїм молодшим співробітникам користуватися цим автомобілем.

У четвер, коли Маск та Трамп обмінялися гострими випадами один проти одного в соцмережах, Tesla ще була припаркована прямо на Вест-Екзекьютив-авеню (закрита вулиця, яка служить парковкою для Білого дому).

У п’ятницю вранці під час телефонної розмови з ABC News Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у зустрічі та розмові з колишнім соратником.

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«Ви маєте на увазі чоловіка, який втратив глузд?» — сказав він у відповідь на запитання про те, чи відбудеться сьогодні його зустріч з Ілоном Маском.

Трамп додав, що Маск хоче з ним поговорити, але він не готовий розмовляти з власником Tesla та SpaceX.

Люди, близькі до Трампа, описували його як людину, яка радше сумує, ніж розлючується на Маска. Один радник, який був з Трампом у четвер увечері, сказав, що він виглядав «засмученим» розривом стосунків.

Як повідомлялося раніше, суперечка між недавніми соратниками Ілоном Маском та Дональдом Трампом розпочалася, коли мільярдер після свого звільнення з посади директора DOGE в адміністрації президента США, публічно розкритикував «великий прекрасний законопроєкт» — радикальну податкову пропозицію Трампа.

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Маск публічно назвав закон, яким пишається Трамп, «огидною мерзотою». У відповідь президент США обізвав свого колишнього друга «божевільним».

Нагадаємо, напередодні, 5 червня, Ілон Маск фактично звинуватив господаря Білого дому у причетності до педофілії, заявивши, що Дональд Трамп фігурує у так звних «файлах Епштейна».