Трамп хоче виселити всіх безпритульних з Вашингтона

Вашингтон / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про плани переселити безпритульних із Вашингтона у віддалені райони та активізувати боротьбу зі злочинністю.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, мета плану — зробити американську столицю «безпечнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше».

Реклама

«Безпритульні мають виїхати негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також звернувся до тих, хто скоює злочини.

«Злочинці, вам їхати не доведеться — ми посадимо вас у в’язницю, де вам і місце», — наголосив президент США.

У Білому домі відмовилися пояснити журналістам, на яких законних підставах Трамп планує виселяти людей зі столиці.

Реклама

У понеділок він має провести пресконференцію, присвячену боротьбі зі злочинністю у Вашингтоні, але поки невідомо, чи надасть він більше деталей про свій план.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем стала жертвою крадіжки в одному з ресторанів у центрі Вашингтона.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо, що на Кубі.