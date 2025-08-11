- Дата публікації
Трамп хоче виселити всіх безпритульних з Вашингтона
Дональд Трамп заявив, що має намір зробити американську столицю безпечнішою і виселити безпритульних у віддалені райони.
Президент США Дональд Трамп заявив про плани переселити безпритульних із Вашингтона у віддалені райони та активізувати боротьбу зі злочинністю.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, мета плану — зробити американську столицю «безпечнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше».
«Безпритульні мають виїхати негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп також звернувся до тих, хто скоює злочини.
«Злочинці, вам їхати не доведеться — ми посадимо вас у в’язницю, де вам і місце», — наголосив президент США.
У Білому домі відмовилися пояснити журналістам, на яких законних підставах Трамп планує виселяти людей зі столиці.
У понеділок він має провести пресконференцію, присвячену боротьбі зі злочинністю у Вашингтоні, але поки невідомо, чи надасть він більше деталей про свій план.
Раніше повідомлялося, що міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем стала жертвою крадіжки в одному з ресторанів у центрі Вашингтона.
