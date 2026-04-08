Трамп хоче вивести війська США з частини країн НАТО: хто у списку і яка причина

Трамп виставляє рахунок союзникам по НАТО за байдужість до війни в Ірані

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає виведення американських військ з частини країн НАТО через відмову підтримати кампанію проти Ірану.

Про це пише The Wall Street Journal.

Адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на її думку, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Реклама

Пропозиція передбачатиме виведення американських військ з країн-членів НАТО, які нічого не зробили для підтримки військових зусиль проти Ірану, та розміщення їх у країнах, які більше підтримують військову кампанію США. Трамп називає це «покаранням».

За інформацією WSJ, першими під скорочення можуть потрапити бази США в Іспанії та Німеччині.

Водночас США можуть посилити свою військову присутність у таких країнах як Польща, Румунія, Литва та Греція, пише видання.

Реклама

