ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Трамп хоче запустити виробництво американських ракет в Європі та Україні — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запуску виробництва американських ракет в Україні та країнах Європи, щоб пришвидшити постачання систем ППО і посилити захист Києва від російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням налагодити ліцензійне виробництво ракет і систем озброєння безпосередньо в Європі та Україні, щоб прискорити постачання критично важливого озброєння Києву.

За інформацією Bloomberg, відповідну ініціативу Дональд Трамп обговорив із союзниками під час саміту G7 Summit 2026 у Франції.

Йдеться про можливість для американських оборонних компаній виробляти зброю за ліцензією на території європейських країн та безпосередньо в Україні. Насамперед це стосується систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, які критично необхідні Києву для захисту від російських балістичних ударів.

За даними джерел, США зіткнулися з виснаженням частини власних запасів ракет через інші військові операції, а масштабування виробництва всередині країни потребує часу. Саме тому Вашингтон розглядає варіант перенесення частини виробничих потужностей ближче до європейського театру безпеки.

Сам Дональд Трамп, коментуючи питання журналістам, заявив, що адміністрація “розгляне таку можливість”, якщо це допоможе швидше забезпечити партнерів необхідним озброєнням.

Ініціатива може стати одним із найбільших кроків до посилення оборонної автономії України та розширення військово-промислової співпраці між Києвом, Європою і США.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie