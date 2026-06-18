Трамп хоче запустити виробництво американських ракет в Європі та Україні — Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням налагодити ліцензійне виробництво ракет і систем озброєння безпосередньо в Європі та Україні, щоб прискорити постачання критично важливого озброєння Києву.

За інформацією Bloomberg, відповідну ініціативу Дональд Трамп обговорив із союзниками під час саміту G7 Summit 2026 у Франції.

Йдеться про можливість для американських оборонних компаній виробляти зброю за ліцензією на території європейських країн та безпосередньо в Україні. Насамперед це стосується систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, які критично необхідні Києву для захисту від російських балістичних ударів.

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За даними джерел, США зіткнулися з виснаженням частини власних запасів ракет через інші військові операції, а масштабування виробництва всередині країни потребує часу. Саме тому Вашингтон розглядає варіант перенесення частини виробничих потужностей ближче до європейського театру безпеки.

Сам Дональд Трамп, коментуючи питання журналістам, заявив, що адміністрація “розгляне таку можливість”, якщо це допоможе швидше забезпечити партнерів необхідним озброєнням.

Ініціатива може стати одним із найбільших кроків до посилення оборонної автономії України та розширення військово-промислової співпраці між Києвом, Європою і США.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні.

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