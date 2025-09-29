Трамп хоче зупинити війну в Газі — головні пункти його плану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп представив план припинення бойових дій у Газі під час зустрічі у Вашингтоні із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Під час спільної пресконференції Трамп презентував детальний план зупинки війни в Секторі Гази.

Як Трамп хоче закінчити війну — ключові етапи плану

Передусім, Трамп наголошує на звільненні заручників протягом трьох днів після оголошення режиму тиші.

Наступними пунктами є:

доставляння гуманітарної допомоги та відновлення критичної інфраструктури Гази;

створення міжнародного механізму управління: США разом із партнерами сформують Міжнародні Сили Стабілізації (ISF), які працюватимуть із перевіреними палестинськими структурами без участі ХАМАС;

демілітаризація та «дерадикалізація» Гази — знищення військової інфраструктури, зокрема підземних тунелів;

гарантії неокупації: Ізраїль передасть контроль над анклавом ISF;

можливість державності для Палестини після проведення реформ.

Трамп наголосив, що без згоди ХАМАС план реалізувати неможливо, однак більшість міжнародних партнерів уже його підтримали.

«Ми прагнемо миру. Якщо ХАМАС відмовиться, то ізоляція стане їхньою проблемою. Але я впевнений у позитивному результаті. Інакше Ізраїль буде змушений ліквідувати загрозу власними силами», — заявив Трамп.

Окремо президент США підтвердив, що Ізраїль і мусульманські держави Близького Сходу підтримали ідею створення тимчасової міжнародної адміністрації у Газі. До роботи планується залучити фахівців з усього світу.

«Наше головне завдання — повернути заручників і дати людям шанс жити у мирі», — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Ізраїль різко прокоментував визнання Палестини і зробив наступний крок — пригрозив анексією Західного берега.

Тим часом генсек ООН закликав не відмовляти Палестині у державності. Він наголосив, що реалізація принципу «двох держав» є єдиним життєздатним шляхом до миру на Близькому Сході.