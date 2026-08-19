Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином уже цієї осені — WSJ

Трамп та Ким Чен Ин / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп хоче провести нову зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином уже восени 2026 року. За даними американських чиновників, глава Білого дому порушував це питання у розмовах зі своїми помічниками.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За інформацією видання, одним із можливих варіантів є зустріч під час наступної поїздки Трампа до Азії. Вона може відбутися в листопаді, коли світові лідери зберуться в китайському Шеньчжені на тиждень лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Проведення заходів APEC у Шеньчжені в листопаді 2026 року підтверджує й сама організація.

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Водночас офіційної підготовки до саміту Трампа і Кім Чен Ина наразі ще не розпочато. Представник Білого дому заявив WSJ, що американський президент і лідер КНДР зустрінуться тоді, коли для цього буде відповідний момент. Пхеньян публічно можливу зустріч поки не коментував.

Трамп намагається відновити діалог із КНДР

WSJ зазначає, що Трамп розглядає особисту зустріч із Кімом як можливість відновити переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми. Водночас частина американських посадовців та експертів скептично оцінює перспективи такого діалогу, адже за роки після попередніх переговорів ядерний потенціал КНДР суттєво посилився.

Трамп уже намагався організувати зустріч із Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії минулого року. За даними WSJ, Пхеньян тоді неофіційно дав зрозуміти, що відкритий до переговорів, однак організувати саміт у стислі терміни не вдалося.

Нові сигнали на адресу КНДР з'явилися і цього тижня. Трамп наказав скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї, серед іншого посилаючись на свої добрі відносини з Кім Чен Ином. Пізніше американський президент заявив, що північнокорейський лідер уже відреагував на його дипломатичні сигнали, однак не розкрив подробиць.

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Чим закінчилися попередні зустрічі

Під час першої президентської каденції Трамп тричі особисто зустрічався з Кім Чен Ином. У 2018 році вони провели історичний саміт у Сінгапурі, 2019-го зустрілися в Ханої, а згодом — у демілітаризованій зоні між двома Кореями. Однак переговори не привели до угоди про денуклеаризацію КНДР.

Нині Сеул заявляє, що підтримує відновлення діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном, сподіваючись на зниження напруженості на Корейському півострові. Водночас рішення Трампа скоротити спільні навчання США та Південної Кореї вже викликало занепокоєння щодо майбутнього військового союзу двох держав.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Трампом 24 вересня у Вашингтоні, проте не виступатиме на Генасамблеї ООН. Такий формат візиту вже викликає запитання у дипломатичних колах.

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