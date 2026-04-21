Трамп вимагав ядерні коди / © Associated Press

Війна з Іраном могла настільки розізлити Дональда Трампа, що він планував натиснути «ядерну кнопку». Йдеться про те, що йому не дозволили використовувати ядерні коди.

Наразі ці дані не підтверджені. Однак про це заявив відставний аналітик ЦРУ Ларрі Джонсон в ефірі програми YouTube «Judging Freedom». Про це пишуть Daily Star.

Трамп хотів завдати ядерного удару по Ірану

Відставний аналітик ЦРУ Ларрі Джонсон повідомив, що старший начальник Збройних сил США генерал Ден Кейн сказав Трампу «ні», коли він попросив доступи до ядерних кодів. Це відбулося під час екстреної зустрічі уряду США у суботу, 18 квітня.

«Одне з повідомлень, отриманих після тієї зустрічі в Білому домі, свідчить про те, що Трамп хотів… використати ядерні коди, а генерал Ден Кейн встав і сказав: „Ні“. Він, так би мовити, скористався своїми привілеями як керівника військових», — заявив Джонсон.

Аналітик припустив, що найімовірніше після цього серед американських політиків та військових міг розгорітися великий скандал.

Наразі твердження військового аналітика ніхто не підтвердив та не спростував. Залишається не до кінця зрозумілим, для чого Трамп міг потребувати ядерних кодів і як саме збирався їх використати. Відомо лише те, що ця ситуація трапилася після того, як Трампа не пустили до Ситуаційної кімнати військові радники.

Нагадаємо, Трампу хочуть обмежити можливість самостійно ухвалювати рішення щодо Ірану.

