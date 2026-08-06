Дональд Трамп / © скриншот з відео

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Гелікоптер Marine One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, небезпечно зблизився з пасажирським літаком над Вашингтоном. Причиною стали проблеми зі зв’язком між екіпажем президентського повітряного судна та авіадиспетчерами.

Про це з посиланням на власні джерела, знайомі з попередніми висновками федерального розслідування, повідомляє The New York Times.

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За словами співрозмовників видання, інцидент стався вдень 4 серпня, коли Трамп прямував гелікоптером із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки мав вилетіти до Лос-Анджелеса.

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Джерела The New York Times повідомили, що екіпаж Marine One тричі намагався повідомити диспетчерів Національного аеропорту імені Рональда Рейгана про запланований зліт за три хвилини до його початку. Однак через спотворений радіозв’язок диспетчери не змогли належним чином прийняти повідомлення.

У результаті президентський гелікоптер почав рух відповідно до попередньо отриманих інструкцій, тоді як диспетчери не врахували його виліт під час координації інших повітряних суден.

Саме це призвело до небезпечного зближення Marine One із пасажирським літаком авіакомпанії Envoy Air, який саме виконував виліт із вашингтонського аеропорту.

За попередньою оцінкою Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA), у момент найбільшого зближення відстань між двома повітряними суднами становила близько 0,8 милі (1,29 кілометра) по горизонталі та приблизно 700 футів (приблизно 213 м) по вертикалі.

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Білий дім: загрози президенту не було

Речник Білого дому Куш Десаї заявив, що екіпажі Marine One є одними з найкраще підготовлених у світі, а безпека президента впродовж інциденту не перебувала під загрозою.

Водночас він підтвердив, що адміністрація США співпрацює з військовими структурами, Федеральною авіаційною адміністрацією та іншими службами для з’ясування всіх обставин події.

У FAA також повідомили, що попередній аналіз підтвердив факт «короткочасної втрати безпечного ешелонування» між двома повітряними суднами. Регулятор наголосив, що розслідування триває.

Чи безпечні польоти над Вашингтоном?

The New York Times зазначає, що новий випадок знову привернув увагу до безпеки польотів у повітряному просторі американської столиці, який вважається одним із найскладніших у США через одночасний рух військової, урядової та цивільної авіації.

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Особливе занепокоєння викликає те, що інцидент стався менш ніж через два роки після катастрофи поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана, коли військовий гелікоптер Black Hawk зіткнувся з пасажирським літаком American Airlines. Під час розслідування тієї трагедії також було встановлено, що однією з причин аварії стали проблеми з радіозв’язком і перевантаженість авіадиспетчерів.

Попри запровадження Федеральною авіаційною адміністрацією низки додаткових заходів безпеки після тієї катастрофи, The New York Times зазначає, що частину рекомендацій щодо вдосконалення системи управління повітряним рухом досі не реалізовано, а нинішній інцидент свідчить про збереження ризиків у повітряному просторі над Вашингтоном.

Нагадаємо, на початку 2026 року літак президента США Дональда Трампа, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад до авіабази Ендрюс через технічну несправність.

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