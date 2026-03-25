Трамп летить до Китаю: про що говоритиме з Сі Цзіньпіном

Свій візит до Китаю Трамп назвав «подією величезного масштабу».

Дмитро Гулійчук
Трамп і Сі Цзіньпін. Архівне фото / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає Китай і поговорить з головою КНР Сі Цзіньпіном 14 та 15 травня, перенісши візит, який був відкладений через війну з Іраном.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Мою зустріч із шановним президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яку спочатку було відкладено через нашу військову операцію в Ірані, перенесено і відбудеться в Пекіні 14 і 15 травня», — повідомив він.

Також Трамп анонсував, що пізніше цього року разом з дружиною Меланією приймуть візить Сі Цзіньпіна і його першої леді у Вашингтоні.

«Наші представники завершують підготовку до цих історичних візитів. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Сі, яка, я впевнений, стане подією величезного масштабу», — самовпевено сказав президент США.

Як нагадує Reuters, спочатку поїздка була запланована з 31 березня до 2 квітня. Переговори мали бути широкомасштабними, зокрема, спрямованими на зниження напруженості між найбільшими економіками світу щодо тарифів, а також Тайваню, комп’ютерних чіпів, незаконних наркотиків, рідкісноземельних елементів та сільського господарства.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт запевнила, що Сі Цзіньпін розуміє необхідність перенесення візиту.

Остання поїздка Трампа до Китаю відбулася у 2017 році. Візит Трампа стане першою особистою переговорною зустріччю лідерів КНР і США з жовтневої зустрічі в Південній Кореї, де вони домовилися про торговельне перемир’я.

