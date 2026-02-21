Трамп лютує: нове рішення щодо тарифів на імпорт з інших країн

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у суботу, 21 лютого, оголосив, що збільшить тимчасовий митний тариф, що застосовується до імпорту з усіх країн, — з 10% до 15%. Таке рішення він ухвалив наступного дня після того, як Верховний суд США відхилив його тарифну програму, засновану на законі про надзвичайний економічний стан.

Про нові тарифи Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.

Роздратованість рішенням Верховного суду щодо його тарифної програми, виразно виявилася у тональності цього повідомлення.

«На основі ретельного, детального та повного аналізу абсурдного, погано складеного та вкрай неамериканського рішення щодо тарифів, ухваленого вчора Верховним судом Сполучених Штатів після БАГАТЬОХ місяців обговорень, будь ласка, розгляньте цю заяву як підтвердження того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% глобальний тариф на країни, багато з яких „обкрадали“ Сполучені Штати протягом десятиліть, без жодних санкцій (доки я не вступив на посаду!), до максимально дозволеного законом та перевіреного рівня 15%», — написав господар Білого дому.

Як пояснює агентство Reuters, Дональд Трамп вирішив застосувати закон, відомий як Розділ 122, який дозволяє встановлення тарифів до 15%, але вимагає схвалення Конгресу для їх продовження після 150 днів. Жоден президент раніше не застосовував Розділ 122, і його використання може призвести до подальших юридичних проблем.

Як зазначає інформаційне агентство, експерти з торгівлі та помічники конгресменів скептично ставляться до того, що Конгрес продовжить дію тарифів, враховуючи опитування, які показують, що дедалі більше американців звинувачують мита у вищих цінах.

У своєму дописі в соцмережі Трамп заявив, що використає 150-денний період для роботи над запровадженням інших «юридично допустимих» тарифів. Очевидно, його адміністрація має намір спиратися на два інші закони, які дозволяють імпортні мита на певні товари або країни на основі розслідувань щодо національної безпеки або недобросовісної торговельної практики.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 лютого, Верховний суд США ухвалив рішення про те, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, коли в односторонньому порядку запровадив мита на імпорт з інших країн світу.

Голова суду Джон Робертс у своєму висновку відкинув аргументи адміністрації про те, що президент має невіддільне право використовувати тарифи для регулювання комерції без чіткого дозволу Конгресу.

За інформацією поінформованих джерел, дізнавшись про скасування тарифів під час сніданку з губернаторами в Білому домі, Дональд Трамп не стримував емоцій. Він назвав рішення суду ганьбою, різко розкритикував інстанцію з використанням нецензурної лайки та навіть достроково завершив зустріч.

Того ж дня Трамп повідомив, що підписав рішення про запровадження глобального мита у розмірі 10% для всіх країн світу.