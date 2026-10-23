Трамп, Маск чи уряд США: хто насправді блокує Starlink для України і як це підриває оборону

Дональд Трамп та Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Навколо обмеження доступу України до військової версії супутникової системи Starshield від компанії SpaceX розгорівся масштабний дипломатичний та політичний скандал. Урядовці в Києві, адміністрація Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск публічно перекладають відповідальність один на одного.

Тим часом затримки та суттєве зниження швидкості зв’язку паралізували частину українських безпілотників, які завдають ударів по тилах ворога, та створили перешкоди для систем протиповітряної оборони. На тлі цих технологічних збоїв у країні зростають втрати серед цивільного населення, а питання, хто саме віддав наказ «прикрутити» Starshield, залишається відкритим. Видання The Guardian наводить розбір позицій і заяв усіх сторін конфлікту.

Реклама

Довідка: Starshield — це спеціалізована військова версія супутникової системи Starlink, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска спеціально для військових, урядових та оборонних структур (зокрема для Міністерства оборони США). На відміну от цивільного, який використовується переважно для звичайного доступу до інтернету, Starshield орієнтований на розв’язання бойових та оборонних завдань.

Реклама

Дональд Трамп і Білий дім: «Це не ми, це приватна компанія»

Обмеження Starshield збіглися в часі з найгіршим періодом у відносинах між США та Україною за останні роки. Дональд Трамп публічно звинувачував Київ у тому, що удари українських дронів по російських НПЗ нібито підняли ціни на дизельне пальне для американців (хоча аналітики зазначають, що більший вплив мав конфлікт США та Ізраїлю з Іраном).

Спочатку Трамп повністю заперечував причетність США до проблем із супутниками.

«Я не знаю, чи це хтось взагалі робив, але це був не я, і не думаю, що це робив Ілон», — заявив американський президент.

Держсекретар США Марко Рубіо також запевнив, що ані президент, ані уряд США не зверталися з проханням змінювати параметри роботи системи. При цьому Рубіо переклав відповідальність безпосередньо на керівника SpaceX: «Президент не керує цією компанією і не може вказувати їй, що робити. Це приватний бізнес».

Реклама

Згодом видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп усе ж просив Маска відновити повноцінний доступ, після чого президент США заявив журналістам, що зв’язок «повернувся». Втім, сенатор-республіканець Джон Корнін висловив сумнів, що Маск міг діяти самостійно «без як мінімум мовчазної згоди Білого дому».

Ілон Маск: «Систему контролює уряд США»

Ілон Маск, який неодноразово критикував українське керівництво, одразу ж заперечив власну ініціативу та переклав провину на Вашингтон. У своїй мережі X він заявив, що комплекси Starshield належать і контролюються саме американським урядом.

«Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються військовими США і зрештою президентом», — написав Маск.

Проте, за даними джерел The Wall Street Journal, наказ знизити швидкість роботи Starshield віддав особисто Маск, хоча інсайдери розходяться в думках щодо того, чи узгоджувалося це рішення з Трампом.

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за мільярдера, заявивши, що Маск «не хоче опинитися в центрі війни між двома державами без чітких вказівок від американського уряду».

Володимир Зеленський: «Це спланована операція та сигнал з Вашингтона»

Українська сторона від самого початку наголошувала, що обмеження системи призведуть до прямих людських втрат на фронті та у тилу.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що термінали Starshield у країнах Євросоюзу продовжували працювати на повній швидкості, а обмеження торкнулися виключно території України.

«Іншими словами, це спланована операція. Це був сигнал від американського уряду щодо обмеження швидкості… А технічно це зробила компанія SpaceX», — підкреслив президент України.

Попри заяви Дональда Трампа про те, що робота сервісу вже повністю відновлена «на повну потужність», високопосадовці в Києві та європейські дипломати у коментарі для Associated Press спростували цю інформацію, зазначивши, що станом на зараз у функціонуванні Starshield в Україні фактично нічого не змінилося.

Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що обладнання Starlink і Starshield на фронті припиняє працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.

Також Зеленський повідомив, що повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові. Перед ухваленням рішення він спілкувався з президентом США Дональдом Трампом. Попри це Ілон Маск заявляв, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

Новини партнерів