"Божевільні виродки": Трамп з матюками накинувся на Іран через Ормузьку протоку

Реклама

Президент США Дональд Трамп використав ненормативну лексику, звертаючись до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, яка є стратегічним морським шляхом для транспортування нафти і газу з Персидської затоки.

У дописі у своїй соціальній мережі Truth Social у великодню неділю, 5 квітня, американський лідер вкотре пригрозив країні «пеклом», якщо цього не станеться.

«Вівторок в Ірані стане Днем електростанцій і Днем мостів — усе в одному флаконі. Нічого подібного ще не було!!!» — написав Трамп, натякаючи на те, що 7 квітня минає 10-денний термін його ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки або згоди на укладення мирної угоди.

Реклама

Після цього президент США вдався до брутальної лексики.

«Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!» — йдеться в дописі.

Свої погрози Трамп завершив доволі цинічно.

«Хвала Аллаху», — написав він наприкінці.

Реклама

Напередодні Дональд Трамп нагадав, що спливає час для виконання одного з його численних ультиматумів Ірану і пообіцяв «пекло» у разі ігнорування вимог. Він заявив, що у влади Ірану Залишилося 48 годин до того, як на них обрушиться «справжнє пекло».

Раніше, 26 березня, президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану терміном на 10 днів. За його словами, обмеження діятимуть до понеділка, 6 квітня 2026 року, о 20:00 за східним часом (тобто до 3 ночі 7 квітня за київським часом).

При цьому американський президент заявив про успішні переговори, які начебто тривають між США та Іраном.

Нагадаємо, іранські військові відповіли на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його риторику про «пекло», але вже на адресу Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Реклама

Тим часом Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових перестановок у своєму кабінеті після звільнення генпрокурорки Пем Бонді. За даними джерел у Білому домі, причиною стали політичні наслідки війни з Іраном, зокрема падіння рейтингів і зростання невдоволення виборців.