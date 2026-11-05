Трамп мав усі козирі, але програв: як президент США сам підставив республіканців – NYT

Республіканська партія США / © Getty Images

Реклама

Ще рік тому Республіканська партія США мала сприятливі умови для збереження підтримки виборців. Дональд Трамп контролював виконавчу владу, американська економіка продовжувала зростати, а низка ініціатив президента залишалася популярною. Однак на проміжних виборах до Конгресу республіканці зазнали поразки, якої, на думку оглядача, можна було уникнути.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Реклама

Як зазначається в матеріалі, поразка Республіканської партії не була неминучою. Ще наприкінці жовтня 2025 року окремі опитування показували рейтинг схвалення Трампа на рівні близько 50%.

Реклама

На той момент американська економіка продовжувала зростати, а адміністрація президента отримала значно більше можливостей для реалізації своєї політики, ніж під час його першого терміну. Трамп посилив контроль над державним апаратом, змінив підходи до імміграційної політики та обмежив федеральні програми різноманіття, рівності й інклюзивності (DEI).

Проте, на думку автора аналізу, замість того, щоб закріпити ці результати, президент зосередився на протистоянні з опонентами та дедалі конфліктніших рішеннях.

Як Трамп втратив підтримку американців

Однією з причин падіння популярності президента оглядач називає його підхід до імміграційної політики.

Хоча посилення охорони кордонів залишається популярним серед значної частини американських виборців, методи адміністрації викликали невдоволення.

Реклама

Зокрема, суперечки спричинили імміграційні рейди в Міннесоті. Трамп та представники його адміністрації неодноразово заявляли про поширеність шахрайства із соціальними виплатами серед сомалійської громади штату.

На думку автора, замість пояснення необхідності своїх рішень Білий дім зробив акцент на залякуванні та політичному протистоянні, що підірвало підтримку навіть тих заходів, які спочатку схвалювали виборці.

Схожу помилку, за оцінкою оглядача, Трамп припустився у боротьбі з політикою DEI. Замість обмеження відповідних державних програм його адміністрація почала нав'язувати власні правила університетам та іншим установам, що спричинило нові суперечки навколо свободи слова.

Зовнішня політика та війна з Іраном стали ударом по Трампу

Ще серйознішими автор аналізу вважає прорахунки американського президента на міжнародній арені.

Реклама

Зокрема, заяви Трампа про можливе перетворення Канади на 51-й штат США, на думку оглядача, допомогли мобілізувати канадських виборців проти політиків, які раніше мали значні шанси на перемогу.

Протистояння з Данією через Гренландію також загострило відносини між Вашингтоном і європейськими союзниками.

Однак найбільш руйнівними для політичних позицій Трампа автор називає військові операції проти Ірану.

Після участі США в ударах по іранських ядерних об'єктах у червні 2025 року рейтинги президента, за оцінкою оглядача, так і не повернулися до попереднього рівня.

Ситуацію погіршила операція «Епічна лють», яка розпочалася 28 лютого 2026 року.

На думку автора, затяжне протистояння з Іраном послабило міжнародні позиції Вашингтона, загострило суперечності навколо американсько-ізраїльського союзу та спричинило економічні наслідки.

Зокрема, зростання цін на бензин і дизельне пальне болісно вдарило по американських споживачах, зокрема по виборцях, які раніше підтримували Трампа.

У результаті, як зазначається в аналізі, навіть округи та штати, де президент упевнено перемагав 2024 року, на проміжних виборах відвернулися від республіканців.

Чому поразка республіканців стала особливо болісною

Оглядач наголошує, що нинішній політичний удар по Трампу відрізняється від невдачі республіканців на проміжних виборах 2018 року.

Під час другого терміну президент отримав значно більшу свободу дій, зокрема завдяки кадровим змінам у державних структурах та рішенням Верховного суду, які розширили можливості виконавчої влади.

Водночас це означало, що відповідальність за наслідки ухвалених рішень дедалі більше покладалася особисто на президента.

Головний висновок автора полягає в тому, що Трамп програв не через відсутність політичних можливостей, а через те, як ними скористався.

На його думку, виборці можуть погоджуватися з окремими політичними цілями президента, але водночас відкидати його методи, постійні конфлікти та наслідки зовнішньополітичних рішень.

Вибори до Конгресу США — останні новини

Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу республіканці зазнали нищівної поразки, втративши більшість одразу в двох палатах, а демократи вже готуються до розслідувань проти Трампа та його команди.

Після перемоги демократів на виборах Білий дім виклав фото Трампа та нагадав, що він усе ще є президентом США. Публікацію жорстко розкритикували в Мережі.

Також повідомлялося, що в ніч виборів у телефонному інтерв’ю The New York Times президент заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, та запевнив, що чекає на співпрацю.

Новини партнерів