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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп мав відвідати Саудівську Аравію, але скасував візит: чи пов'язане це з Україною

Це рішення може бути пов'язане з Україною, хоча й не виключено також інші фактори, які могли вплинути на зміни в графіку Трампа.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент США Дональд Трамп

Трамп мав відвідати Саудівську Аравію, але переніс візит / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп планував відвідати Саудівську Аравію 28 квітня, проте візит перенесли на травень 2025 року.

Про це розповів політтехнолог Олег Постернак у коментарі для “24 Каналу«.

Стало відомо, що візит Трампа міг бути скасований через інвестиції Ер-Ріяду в американський бізнес, а також ситуацію на Близькому Сході, де знову розпочалися бойові дії.

На думку Постернака, наразі дивно пов’язувати відвідини Трампа Саудівської Аравії з перемир’ям України та РФ, якого президентові США поки не вдається досягти. І до Великодня це навряд чи станеться. Тож, існує декілька факторів, які можуть впливати на рішення президента США відвідати королівство, а саме:

  • економічні відносини, зокрема інвестиції Саудівської Аравії в американський бізнес. Трамп вже заявляв, що готовий приїхати, якщо саудити інвестують у США значні суми, зокрема на трильйон доларів.

«Економіка є важливою для президента Сполучених Штатів Америки, адже він завжди був зацікавлений у підтримці торгових зв’язків, особливо з країнами Перської затоки. Для Трампа гроші — це „кров“ в економіку, враховуючи його митні обмеження і конфлікти Канадою, Панамою, ЄС та Китаєм, він дуже зацікавлений проробити ще одне вікно на Близький Схід», — вважає Постернак;

  • ситуація на Близькому Сході, зокрема бойові дії в Газі, де Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС. Саудити активно підтримують ідею створення Палестинської держави, проти чого Трамп раніше був скептично налаштований, навіть пропонував виселити палестинців з Гази;

  • стратегічні інтереси в регіоні, а саме зміцнення відносин із Саудівською Аравією для протистояння Китаю. Кілька років тому країни уклали стратегічну угоду, схожа також була укладена з Іраном. Крім того, це може бути підготовка до потенційної війни з Іраном, про що свідчать нещодавні заяви Тегерану щодо бойової готовності американських ракет.

Нагадаємо, днями йшлося, що Дональд Трамп обурений через бездіяльність очільника Кремля Путіна щодо припинення вогню в Україні.

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