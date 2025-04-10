Через нинішню політику Трампа та його команди зростає рівень незахищеності у світі та загроза глобальної війни — історик Грицак / © Getty Images

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До своєї другої каденції Дональд Трамп підготувався. Ба більше, він має програму, дуже сильну команду, і вони роблять те, що обіцяли. Водночас через нинішню політику президента США та його команди зростає рівень незахищеності у світі та загроза глобальної війни.

Про це заявив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі Radio NV.

«Я думаю, що як би ми не ставилися до Трампа і не оцінили його тотальні можливості, він дуже виразно сказав, чого він хоче. І цей вираз «Америка — перша, інтереси Америки — понад усе», це його позиція, він її буде провадити дуже послідовно», — зазначив Грицак.

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Він зауважив, що це не означає, що позиція Трампа є правильною.

«Ця позиція шкідлива для всього світу, зокрема для самої Америки. Але бачимо, що він буде це проводити. Я читаю зараз багато коментарів, і з тих коментарів, які найбільш впадають в очі, це порівняння Трампа, як не дивно, з Леніним 1917-го. Це про те, що більшовики робили, прийшовши до влади, намагаючись змінити весь світ. Це така собі світова контрреволюція, і Трамп стоїть на чолі її. Ми давно не мали такої ситуації, принаймні останні 30 років, коли одна людина дійсно робила світові зміни», — додав історик.

Ярослав Грицак зауважив, на жаль, відсторонитися від Трампа не вийде, оскільки йдеться лише про нього — «це трампізм».

Також Грицак підкреслив, що на другий термін Трамп прийшов підготовлений до змін, він має програму, дуже сильну команду, і вони роблять те, що обіцяли.

За словами історика, існує більш ширше явище, що домінує в політиці США, і це дуже загрозливо для самих американців.

«Поки що американське суспільство, чи то демократи, чи то громадянське суспільство, поки що не мають дієвих засобів цьому протиставитися. Тобто, це дійсно дуже швидка контрреволюція, яка дає свої наслідки», — пояснив історик.

За його словами, щодо «геополітичних результатів це, перш за все, дуже дивний підхід.

«Це як кажуть на Галичині «Бий своїх, щоб чужі боялися». Тому що головний його напрямок — не тільки проти традиційних ворогів Америки, як проти своїх найближчих союзників, таких як ЄС, Канада значною мірою, Японія. Це викликає величезну тривогу, тому що це нищить весь порядок укладених сил, і невідомо, що з цього буде. Ми розуміємо, що зростає рівень незахищеності і рівень небезпеки у цьому світі. І тому я б сказав, що загроза глобальної війни не зменшується, а наростає», — сказав Грицак.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент США Дональд Трамп став більш жорстким щодо кремлівського очільника, адже усвідомив, що тому не потрібний мир.

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