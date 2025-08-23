Президент Фінляндії Александр Стубб / © Associated Press

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом вказують на те, що американський лідер втрачає терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна через затримки Росії у просуванні до миру в Україні.

Про це фінський президент заявив у інтерв’ю фінському каналу YLE TV1, повідомляє Bloomberg.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі невеликі ознаки того, що його терпіння вичерпується», — сказав він.

Стубб вважає малоймовірною зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля через півтора тижня, як планувалося, та додає, що «саме тоді терпіння, ймовірно, закінчиться».

«Він (Трамп — ред.) єдина людина, яку Путін слухає, і, чесно кажучи, єдина, кого Путін боїться», — сказав Стубб.

Щодо власної участі у зустрічі 18 серпня у Вашингтоні він зазначив, що «і Трамп, і Зеленський хотіли, щоб він приєднався».

Фінський президент зауважив, що на цій зустрічі в Овальному кабінеті європейські лідери дотримувалися «чіткої хореографії», яка була напрацьована протягом останніх тижнів. Генсек НАТО Марк Рютте розпочав переговори, а потім виступали лідери великих країн.

«Якщо дискусія приймала поганий хід, до неї мала приєднуватись італійська прем’єрка Джорджа Мелоні», — сказав Стубб, додавши, що його роль полягала в тому, щоб завершити переговори та справити враження на Трампа.

«Мета Європи полягає в тому, щоб США надали Україні гарантії безпеки у вигляді протиповітряної оборони та розвідки, але ці гарантії будуть „дуже відрізнятися від статті 5 статуту НАТО“, — зазначив президент Фінляндії.

Що передувало

Нагадаємо, на рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Ця заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».