Трамп міг би швидко схилити Путіна до миру: експерт назвав умову

Президент США Дональд Трамп та правитель РФ Путін / © Associated Press

Спроби президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні зазнали невдачі, вважає провідний науковий співробітник Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Фредрік Весслау. Від початку року американський лідер щонайменше сім разів говорив телефоном із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, п’ять разів відправляв свого спецпредставника Стіва Віткоффа на зустрічі до Москви та навіть влаштував «пишний саміт» із червоною доріжкою на Алясці.

Тепер, схоже, американський президент із запізненням зрозумів, що його зусилля не принесли плодів саме через Путіна, пише Весслау у своєму матеріалі для Politico.

На Генасамблеї ООН минулого тижня Трамп висловив роздратування, заявивши, що Росія — це «паперовий тигр», а Україна здатна повернути всі території, захоплені окупантами.

Залишається питання, чи готовий Трамп підкріпити ці незвично жорсткі слова реальними діями. Поки ж його спроби домогтися перемир’я тільки віддалили перспективу миру, зазначив експерт. Причина в тому, що Трамп, з якоїсь причини, абсолютно не бажає чинити тиск на Росію.

«Як його випадково підслухали під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі, Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду саме з ним. І хоча він не готовий тиснути на Путіна, ескалація, можливо, єдиний спосіб домогтися цього», — пише Весслау.

Не раз він погрожував санкціями проти Росії, але «погрози виявлялися порожніми». Терміни приходили і йшли без наслідків, а Путін уміло підкидав Трампу «кістку», досить соковиту, щоб уникнути покарання, але без жодного реального змісту, підкреслив автор.

Тепер Трамп пов’язує нові санкції і тарифи проти Росії з відмовою Угорщини та Словаччини від імпорту російського газу. Формально це може зміцнити європейську позицію щодо Росії, але на ділі виглядає як відволікання уваги, що дає змогу Трампу не запроваджувати реальних санкцій.

Москва, звісно, помітила, що американський лідер всіляко уникає реального тиску. Це саме та слабкість, яку Кремль зневажає, але при цьому майстерно використовує. Питання лише в тому, чи залишиться новий «яструбиний» настрій Трампа порожніми словами.

Путін, зі свого боку, зовсім не зацікавлений у перемир’ї. Він переконаний, що його війська повільно, але вірно вимотують оборону України, а підтримка Києва на Заході з часом ослабне. Він вважає, що Росія зрештою доб’ється своїх цілей на полі бою, незважаючи на величезні втрати в людях і техніці. А якщо й укладати угоду, то що довше він протягне, то вигіднішими будуть умови.

«Тому, не бачачи реальної перспективи тиску з боку США, Путін лише нарощує війну: з травня Росія провела кілька масованих ударів дронамі і ракетами по Києву та інших українських містах. Останніми тижнями Москва цілеспрямовано била по „центрах ухвалення рішень“, уже не піклуючись про те, чи зачепить атака іноземні посольства», — заявив Весслау.

Якщо Трамп дійсно хоче перемир’я, йому необхідно нарешті «закрутити гайки» Росії, змінивши розрахунки в Москві. Путін має зрозуміти, що йому вигідніше погодитися на перемир’я, ніж продовжувати війну. І саме через ескалацію Трамп може досягти деескалації, вважає експерт.

Захід може зробити це, запровадивши жорсткі санкції — насамперед вторинні санкції — проти енергетичного експорту і тіньового флоту Росії, а також конфіскувавши заморожені 300 мільярдів євро російських активів.

Далі, військова допомога Україні має бути збільшена і кількісно, і якісно. Країні необхідні засоби для ударів углиб території Росії та офіційний дозвіл використовувати їх проти військових цілей на її території.

Потім, спираючись на вже проведену роботу з гарантій безпеки, Європа і США повинні разом взяти стратегічну ініціативу і розгорнути на заході України місію повітряного патрулювання — ще до перемир’я.

Така місія має бути інтегрована в систему ППО України, допомагаючи захищати її від масованих російських атак дронами і ракетами. Наземні комплекси ППО в Польщі та Румунії також могли б перехоплювати російські ракети і дрони над Україною до того, як вони досягнуть повітряного простору союзників НАТО. Порушення кордонів Польщі ясно показує, наскільки НАТО необхідно посилювати можливості протидії дронам, якщо воно хоче реально стримувати Росію.

Нарешті, союзники по НАТО повинні направити в Україну війська в небойових допоміжних ролях — навчання, розвідка, логістика, — щоб показати, що вони готові вкласти більше сил у цей конфлікт. Такі заходи стали б сильним сигналом Москві, що США і Європа готові різко наростити тиск на Росію — і цього могло б виявитися достатньо, щоб підштовхнути Путіна до перемир’я.

