Президент США Дональд Трамп висловив готовність розглянути скасування заборони на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Трамп заявив про свою відкритість до цієї ідеї під час кулуарної розмови з Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН. Хоча глава Білого дому не брав на себе жодних остаточних зобов’язань щодо скасування чинної заборони, його позиція є помітним зрушенням.

Протягом багатьох місяців адміністрація Трампа блокувала використання наданих США ракет великої дальності для ударів по військових цілях у Росії. Через це Україна скражилась на неможливість ефективно протистояти агресії Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної бесіди на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.

Раніше повідомлялося, нова угода між США, НАТО та європейськими країнами передбачає закупівлю зброї для України. Однак експерти застерігають: жодна окрема система озброєнь, навіть ракети «Томагавк», не здатна кардинально змінити перебіг війни.

Для ефективного використання ракет «Томагавк» Україні потрібні не лише самі ракети, але й спеціальні платформи для запуску та інфраструктура.