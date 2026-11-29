Дональд Трамп / © Associated Press

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Зближення президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним може стати небезпечним сигналом не лише для України, а й для всього Заходу. Вашингтон ризикує підірвати власні позиції, намагаючись домовитися з Кремлем саме тоді, коли українські військові демонструють дедалі більшу ефективність.

Про це пише військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph.

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Трамп зближується з Путіним: чому це небезпечно

За оцінкою експерта, американський президент дедалі наполегливіше намагається налагодити відносини з російським диктатором. Він називає Путіна другом і запрошує його на саміт G20 у Маямі. Водночас президент України Володимир Зеленський, країна якого бореться за виживання, на думку автора, фактично залишається осторонь.

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«Який сигнал це посилає Москві, Києву і, що, мабуть, найважливіше, Пекіну? Важко уявити сильніший сигнал роз'єднаності Заходу», — наголошує де Бреттон-Гордон.

Особливе занепокоєння в нього викликає роль Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, яким Трамп довіряє складні геополітичні переговори.

Експерт називає їх недосвідченими у таких питаннях і застерігає, що Путін, колишній співробітник КДБ, десятиліттями маніпулював західними лідерами.

На його думку, у Вашингтоні можуть недооцінювати масштаби російської стратегічної дезінформації.

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Водночас де Бреттон-Гордон стверджує, що серед високопоставлених американських військових є серйозне розчарування політичним курсом Білого дому. За його словами, військове керівництво США усвідомлює загрозу з боку Росії та наслідки можливої перемоги Путіна.

Україна посилює тиск на Росію, але Трамп може допомогти Кремлю

На переконання військового експерта, нинішня ситуація особливо небезпечна через те, що Україна демонструє не лише стійкість, а й зростання військової ефективності.

Він звертає увагу на українські удари по Керченському мосту та російській енергетичній інфраструктурі, які, за його оцінкою, посилюють тиск на військову машину Кремля.

Ці операції, вважає автор, доводять, що Росія далеко не невразлива, а Україна за належної підтримки здатна змусити Москву платити дедалі вищу ціну за агресію.

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Саме тому Захід, на думку де Бреттон-Гордона, мав би нарощувати військову допомогу Києву та використовувати наявні важелі впливу для досягнення справедливого миру.

«Натомість Трамп ризикує зробити прямо протилежне: простягнути Путіну дипломатичне рятувальне коло саме тоді, коли Україна набирає обертів», — застерігає експерт.

Чим можуть обернутися поступки Путіну

Де Бреттон-Гордон проводить історичну паралель із Другою світовою війною. Він пропонує уявити, що президент США Франклін Рузвельт погодився б залишити Адольфу Гітлеру окуповану Францію в обмін на обіцянку миру.

На його переконання, політика поступок агресору не гарантує припинення конфлікту, а навпаки — може спонукати до нових вимог.

«У цьому й полягає небезпека умиротворення. Воно не гарантує міцного миру, а спонукає агресора вимагати більшого», — наголошує автор.

Експерт переконаний, що Україна не може чекати, поки внутрішньополітична ситуація у США зміниться, а Захід має вже зараз визначитися зі своєю позицією.

«Не можна дозволяти Путіну домогтися за столом переговорів того, чого він не зміг домогтися на полі бою. Україна заслуговує на справедливий мир, а не на врегулювання, яке заохочує агресію», — підсумував де Бреттон-Гордон.

У США готуються обмежити вплив Трампа на зовнішню політику

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, демократи планують активніше використовувати повноваження Конгресу США, щоб стримувати зовнішньополітичні рішення президента Дональда Трампа. Йдеться, зокрема, про контроль за бюджетними витратами та посилення підтримки американських союзників.

Сенатор Тім Кейн заявив, що новий Конгрес буде рішучіше відстоювати інтереси НАТО. Водночас законодавці розглядають можливість скорочення запропонованого Трампом оборонного бюджету в розмірі 1,5 трильйона доларів.

Окрему увагу приділяють Україні. За даними видання, європейські посадовці закликають американських законодавців посилити військову допомогу Києву та підтримати нові санкції проти Росії. Це питання стало особливо актуальним після скорочення адміністрацією Трампа безпекової допомоги Україні на початку 2025 року.

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