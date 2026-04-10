Білий дім готується продовжити дію спеціального дозволу на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів, термін якого спливає 11 квітня. Такий крок зумовлений прагненням США стримати стрімке зростання світових цін на пальне на тлі війни з Іраном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У березні Мінфін США на місяць пом’якшив санкції, щоб вгамувати ціни на пальне. Це сталося через перекриття Ормузької протоки, якою раніше возили 20% світової нафти. Експерти вже називають цю ситуацію найбільшим збоєм у постачанні палива в історії.

За даними джерел, міністр фінансів Скотт Бессент обговорив це питання з президентом Дональдом Трампом у четвер, 9 квітня. Сторони дійшли згоди щодо необхідності подовження пільгового режиму, хоча офіційні коментарі від Білого дому наразі не надходили. Посланець РФ Кирило Дмитрієв заявив, що це рішення дозволить вивести на ринок близько 100 мільйонів барелів російської нафти.

Повідомляється, що це рішення адміністрації викликало критику як з боку республіканців, так і демократів. Сенатор-республіканець Джеррі Моран закликав не подовжувати винятки.

«Скасування нафтових санкцій зараз вигідне країнам, які хочуть завдати нам шкоди. Іран і Росія активно співпрацюють, щоб наразити на небезпеку життя американців та інших невинних людей», — заявив Моран.

Своєю чергою представники Демократичної партії в Комітеті закордонних справ Палати представників внесли законопроєкт про зупинення дії цих винятків.

Законодавці, зокрема Грегорі Мікс, наголосили, що таке рішення дозволить Володимиру Путіну збагатитися за рахунок високих цін на енергоносії та профінансувати війну проти України. Вони також зауважили, що це неприпустимо в той час, коли РФ підтримує атаки Ірану на американських військових на Близькому Сході.

Питання послаблення санкцій спричинило напруженість у відносинах із союзниками. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти ініціативи, підкресливши, що «зараз не час послаблювати санкції проти Росії».

Водночас Індія, яка є стратегічним партнером США та сильно залежить від імпорту енергоносіїв, очікувала продовження цих винятків задля захисту власної економіки від нафтового шоку. Для адміністрації Трампа стабілізація цін на пальне залишається пріоритетом у внутрішній політиці напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді.

Санкції на нафту РФ — останні новини

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США оновило санкційні правила, дозволивши підготовку до продажу міжнародного підрозділу російської компанії «Лукойл». Нова ліцензія від Офісу контролю за іноземними активами діятиме до травня, відкриваючи шлях до великих угод.

Згодом Міністерство фінансів США виключило з санкційних списків три російські судна.

Тоді Дональд Трамп пояснив, що скасував санкції на нафту, щоб «знизити ціни, поки ситуація не владнається».