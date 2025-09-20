Трамп може потрапити за ґрати: Портников назвав причини

Дональд Трамп / © Associated Press

Поразка республіканців на довиборах до Конгресу стане серйозним ударом для чинного президента США Дональда Трампа.ʼ

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

«Це дорога до імпічменту, а дорога до імпічменту — це нова дорога в суд», — пояснив він.

За словами Портникова, Трамп відверто симпатизує диктаторам, адже сам є «автократом від волосся до п’ят». Журналіст наголосив, що американська демократія не дозволяє швидко поставити крапку, однак нині світ перебуває на історичному етапі, коли популісти перетворюються на автократів.

Він також спрогнозував, що навіть у разі, якщо Трамп програє вибори у 2029 році чи змушений буде підтримати іншого кандидата від республіканців, демократи можуть повернути владу.

«Уявіть собі, що він навіть не програв особисто, а як республіканський кандидат зазнає поразки. У США може перемогти демократ, і навіть лівий демократ. Ви ж бачите, що відбувається в Сполучених Штатах зараз», — зазначив Портников.

Він наголосив, що на тлі економічної та соціальної кризи саме лівий кандидат від демократів матиме більше шансів.

«Такий лівий демократ може посадити Трампа до в’язниці навіть без судових рішень. Він знайде спосіб або відправити його за ґрати на все життя, або переконати суспільство, що президент перебуває у важкому фізичному стані, і запроторити його до психіатричної лікарні», — сказав журналіст.

На його думку, Трамп зробить усе, аби зберегти владу, навіть якщо для цього доведеться зламати демократичні інститути.

«Все, чим він буде займатися, — це руйнування американської демократії. Коли він закликає позбавити ліцензій телеканали, які об’єктивно висвітлюють його дії, це дуже показово», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що російська влада прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб добитися нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою без завершення війни проти України.

Ми раніше інформували, що медіакомпанія Walt Disney Co. зняла з ефіру вечірнє ток-шоу «Jimmy Kimmel Live!» після різких заяв ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства американського консервативного активіста Чарлі Кірка.