Трамп може прийняти Лукашенка у США: що відомо про плани Білого дому

США планують запросити Лукашенка до Білого дому / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запросити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Білого дому або резиденції Мар-а-Лаго. Йдеться про спробу налагодити діалог із союзником Росії.

Про це пише Financial Times.

Як передає видання, переговори щодо можливої зустрічі Трампа із Лукашенком тривають уже кілька місяців.

Про це заявив спецпредставник США з питань Білорусі Джон Коул, однак остаточного рішення поки немає.

«Попереду ще багато роботи, але я думаю, що ми до цього дійдемо», — зазначив він.

Сам Лукашенко раніше заявляв, що отримав запрошення до Мар-а-Лаго для обговорення «великої угоди».

Обмін: політв’язні на послаблення санкцій

Після повернення Трампа до влади США активізували контакти з Мінськом. У межах цього процесу було досягнуто звільнення сотень політичних в’язнів у Білорусі в обмін на часткове послаблення санкцій.

Зокрема, звільнено близько 500 політв’язнів, включно з відомими опозиційними діячами. Також США погодилися зняти частину обмежень із фінансового сектору Білорусі та окремих компаній. Ба більше, на свободу вийшли кілька громадян США та десятки іноземців.

США можуть і надалі скасовувати санкції проти Мінська

У Вашингтоні наголошують, що подальше пом’якшення санкцій залежить від дій Мінська, зокрема, припинення політично мотивованих арештів.

Водночас у США не уточнюють, чи будуть встановлені конкретні умови для особистої зустрічі Трампа і Лукашенка.

Водночас експерти видання скептично оцінюють можливість віддалення Білорусі від Росії, враховуючи тривалі та тісні зв’язки Лукашенка з очільником РФ Володимиром Путіним.

А у Вашингтоні підкреслюють, що нинішні кроки мають передусім гуманітарний характер і спрямовані на звільнення політв’язнів та поступове налагодження діалогу.

Наразі у білоруських тюрмах, за даними правозахисників, залишаються близько 900 політичних ув’язнених.