Дональд Трамп / © Associated Press

Навіть якщо США залишаться членом НАТО, риторика та поведінка американського президента Дональда Трампа загрожують підірвати довіру між союзниками.

Про це пише видання Axios.

«Серед багатьох європейців вже досить добре зрозуміло та викликає побоювання, що навіть якщо США залишаться в НАТО, це буде ненадійно», — сказав у коментарі Марк Веббер, професор міжнародної політики Бірмінгемського університету.

Як відомо, президент США не може оголосити вихід з НАТО без рішення Конгресу, згідно із законом ухваленим 2023 року.

Однак, за словами колишнього американського посла в НАТО Іво Даалдера, риторика Трампа ставить під сумнів, що США виконають свої зобов’язання щодо колективної оборони згідно зі статтею 5.

Даалдер попереджає, що підрив цієї довіри триватиме і після «ери Трампа», вказуючи на нещодавні опитування, які показують прохолодне ставлення Республіканської партії до членства в НАТО.

Окрім виведення американських військ із Європи, Трамп може покарати союзників, вилучивши американських офіцерів з командування НАТО або зіпсувавши дипломатичний прогрес, відмовившись від консенсусу — процесу, який альянс використовує для ухвалення рішень.

Водночас таке рішення може мати негативні наслідки для самих США.

«Немає такого покарання, яке ми збираємося застосовувати до НАТО чи союзника, яке не зашкодить і нам», — заявив Джим Таунсенд, колишній заступник помічника міністра оборони з питань європейської політики та політики НАТО.

За його словами, переміщення американських баз або військ впливатиме на обороноздатність США та означатиме додаткові витрати на нову інфраструктуру, навчальні полігони та казарми.

«Ні з фінансової, ні з військової точки зору це не має сенсу», — стверджує Даалдер.

Конфлікт Трампа з союзниками по НАТО — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте і розкритикував союзників за відмову підтримати США в конфлікті з Іраном. Президент США навіть натякнув на можливу помсту за таку позицію Європи.

Джерела Reuters у Білому домі повідомили, що Сполучені Штати можуть скоротити кількість своїх військових у Європі через напружені відносини з союзниками по НАТО.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що недавні заяви президента США Дональда Трампа, що ставлять під сумнів роль НАТО, завдали шкоди Альянсу більше, ніж дії президента Росії Володимира Путіна за кілька років.