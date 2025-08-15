Трамп може скоротити війська США у Європі заради угоди з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі, якщо це допоможе вмовити російського диктатора Володимира Путіна піти на мирну угоду в Україні.

Про це він сказав журналістам під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання про потенційне зменшення контингенту, зокрема в Польщі. За його словами, таке питання йому раніше не ставили, але він «подумав би про це пізніше».

«Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили», — зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.