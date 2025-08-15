- Дата публікації
Трамп може скоротити війська США у Європі заради угоди з Путіним
Президент США Дональд Трамп припустив, що скорочення американських військ у Європі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі, якщо це допоможе вмовити російського диктатора Володимира Путіна піти на мирну угоду в Україні.
Про це він сказав журналістам під час пресконференції.
Відповідаючи на запитання про потенційне зменшення контингенту, зокрема в Польщі. За його словами, таке питання йому раніше не ставили, але він «подумав би про це пізніше».
«Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили», — зазначив Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.