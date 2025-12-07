ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: що сказав старший син президента США

Дональд Трамп-молодший заявив, що США можуть відмовитися від мирного процесу щодо України, назвавши позицію президента «непередбачуваною».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: що сказав старший син президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Україні.

Про це Дональд Трамп-молодший сказав в інтерв’ю ведучій світових новин Yalda Hakim під час виступу на заході в Катарі.

На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно, проте дещо додав.

«Я думаю, що він може. Гарне в моєму батькові та унікальне в моєму батькові — ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний», — сказав старший син Трампа.

Провівши паралель з оголошеною його батьком «війною» проти наркокартелів, він заявив, що банди, які завозять до США нелегальні наркотики, становлять «значно серйознішу й безпосередню загрозу для Америки, ніж будь-що, що відбувається в Україні чи Росії».

Хоча, за його словами, він не вважає, що Україну буде «полишено», він підкреслив, що «американське суспільство не має апетиту до нескінченних війн і подальшого фінансування українських військових зусиль».

Нагадаємо, Кіт Келлог — спецпредставник Дональда Трампа, заявив , що що угода щодо України виходить на фінішну пряму. Проте невирішеними залишаються територіальні питання, насамперед щодо Донеччини та Луганщини, а також частин Запорізької й Херсонської областей та контролю на ЗАЕС.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie