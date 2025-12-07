Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: що сказав старший син президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Україні.

Про це Дональд Трамп-молодший сказав в інтерв’ю ведучій світових новин Yalda Hakim під час виступу на заході в Катарі.

На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно, проте дещо додав.

Реклама

«Я думаю, що він може. Гарне в моєму батькові та унікальне в моєму батькові — ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний», — сказав старший син Трампа.

Провівши паралель з оголошеною його батьком «війною» проти наркокартелів, він заявив, що банди, які завозять до США нелегальні наркотики, становлять «значно серйознішу й безпосередню загрозу для Америки, ніж будь-що, що відбувається в Україні чи Росії».

Хоча, за його словами, він не вважає, що Україну буде «полишено», він підкреслив, що «американське суспільство не має апетиту до нескінченних війн і подальшого фінансування українських військових зусиль».

Нагадаємо, Кіт Келлог — спецпредставник Дональда Трампа, заявив , що що угода щодо України виходить на фінішну пряму. Проте невирішеними залишаються територіальні питання, насамперед щодо Донеччини та Луганщини, а також частин Запорізької й Херсонської областей та контролю на ЗАЕС.