Конгрес США / © Associated Press

Після листопадових проміжних виборів позиції Дональда Трампа у внутрішній політиці США та на міжнародній арені можуть суттєво послабитися.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

Він згадав резолюцію про імпічмент, яку, за його словами, 6 квітня 2026 року подав Джон Ларсон.

«Резолюція про імпічмент Трампу, яку подав 6 квітня 2026 року Джон Ларсон, — це за змістом і по якості зовсім інший документ, ніж все, що було до цього», — зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що документ містить аргументацію щодо 13 злочинів проти Конституції США, яку, на його думку, буде складно спростувати.

«Такого рівня аргументацію, яка там є по 13 злочинах Трампа проти Конституції, дуже важко буде відбити. І як тільки кон’юнктура похитнеться — а вона похитнеться серйозно після листопадових виборів, — я переконаний у тому, що перспектив у Трампа абсолютно ніяких не буде. Він закінчиться як політик і для Америки, і для світу», — пояснив він.

Також Безсмертний наголосив, що європейські лідери активізували дипломатичні зусилля та змогли консолідувати широку міжнародну підтримку, тоді як політика Дональда Трампа, на його думку, виглядає непослідовною.

«Ще два тижні тому я весь час говорив європейцям, Україні, Ізраїлю: треба відпрацювати план, поїхати до Трампа, переконати в тому, що і як робити», — сказав дипломат.

Він заявив, що Трамп продовжував дивно діяти замість того, щоб звернутися по допомогу.

«Замість того щоби звернутися по допомогу, Трамп продовжував чудити. У результаті — зверніть увагу зараз на поведінку Карні, згадайте його виступ на Мюнхенській конференції. Зверніть увагу на європейських лідерів — Макрон, Стармер дуже чемно і серйозно попрацювали. Вони зібрали навколо себе майже 40 держав, відбулися розмови. А американському мангеттенському вождю це виявилося непотрібним. Ніби по команді після зібрання Більдерберзького клубу, яке відбулося з 10-го по 12-те, усе зненацька зупинилося. В один момент виявилося, що король стоїть голий посеред Перської затоки й ніхто не хоче бути поруч із ним», — додав він.

