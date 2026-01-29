Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдати цілеспрямованих ударів по силах безпеки та їхніх лідерах, щоб підтримати протести в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на численні джерела.

Зокрема, два джерела агентства у США, знайомі з обговореннями, заявили, що Трамп хотів створити умови для «зміни режиму» після того, як на початку січня протести в Ірані було жорстко придушено, внаслідок чого загинули тисячі людей.

Американський лідер розглядає варіанти ударів по командирах та установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство, щоб дати протестувальникам впевненість у тому, що вони можуть захопити урядові будівлі та будівлі сил безпеки, стверджують джерела.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутніх дій, зокрема, чи варто обрати військовий шлях, повідомили одне з джерел та чиновник США.

Інше джерело в США повідомило, що варіанти, які обговорюються помічниками Трампа, також охоплюють набагато масштабніший удар по пускових установках балістичних ракет, які можуть досягти союзників США на Близькому Сході, або проти іранських програм збагачення урану.

Це зумовлено тим, що Іран не бажає вести переговори щодо обмежень на ракети, які він розглядає як єдиний засіб стримування Ізраїлю, повідомило джерело.

Прибуття американського авіаносця та допоміжних військових кораблів на Близький Схід цього тижня розширило можливості Трампа щодо потенційних військових дій після того, як він неодноразово погрожував втручанням через репресії влади Ірану проти протестувальників.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати окреслили свою позицію щодо ймовірної ескалації напруженості навколо Ірану. Обидві країни відмовилися надати Сполученим Штатам свою територію та повітряний простір для можливих ударів по Ірану. Рішення стосується як авіаційних операцій, так і використання військової інфраструктури.