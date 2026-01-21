Трамп може зупинити всю підтримку України, включно зі зброєю – NYT

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп може повністю припинити військову та фінансову підтримку України, зокрема поставки зброї, якщо Європа не виконає його вимоги щодо Гренландії.

Про це пише The New York Times.

Відтоді, як Трамп заговорив про можливу покупку або контроль над Гренландією у Данії, європейські лідери сподівалися, що його увага швидко переключиться на інші теми. Але його погрози запровадити тарифи проти восьми європейських країн розвіяли ці надії.

Реклама

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, європейські країни змушені усвідомити: їхня безпека залежить від Сполучених Штатів. “Що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це завалиться”, – зауважив він.

Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт із Європи – 10% з 1 лютого та до 25% з 1 червня, поки Данія не погодиться продати Гренландію. Ця загроза економічного тиску стала реакцією на військові навчання європейських країн на острові.

Аналітики зазначають, що такі дії Трампа ставлять Європу у складне становище: трансатлантичні відносини опинилися під серйозним тиском, а НАТО ризикує втратити стратегічну цілісність.

Європейські уряди все ще обговорюють можливі заходи у відповідь, серед яких введення власних тарифів на суму понад 90 млрд євро та економічних обмежень проти США. Але застосування так званого “інструменту боротьби з примусом”, який дозволяє ЄС вводити торговельні обмеження, обмежувати доступ до ринків і відбирати права на інтелектуальну власність, досі не відбулося.

Реклама

На думку експертів, якщо Європа хоче зберегти стратегічну незалежність, їй потрібно активно застосовувати ці інструменти, демонструючи готовність реагувати на економічний тиск і захищати власні інтереси.

Якщо цього не відбудеться, попереджають аналітики, Трамп може використати економічні та політичні методи примусу, щоб змусити Європу підкоритися, що потенційно призведе до масштабних наслідків для України та трансатлантичної безпеки.

Раніше повідомлялось, що європейські лідери перебувають під тиском Дональда Трампа через Гренландію. Обговорюється можливість передачі острова США, що ставить під загрозу єдність ЄС та трансатлантичний союз.

Також видання Politico писало, що поки Україна потерпає від нищівних ударів по енергетиці, світові лідери в Давосі зосередилися на бажанні президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію. Київ побоюється, що трансатлантична суперечка остаточно витіснить питання війни на другий план.