Трамп може незабаром провести першу зустріч з іноземним лідером після інавгурації - CNN

Трамп до цього часу проводив лише телефонні розмови з іноземними лідерами.

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може незабаром провести першу зустріч з іноземним лідером після своєї інавгурації. Повідомляється, що Трамп зустрінеться з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетанягу.

Про це пише CNN.

Водночас видання пише, що наразі ще триває планування можливого візиту і дата проведення наразі не призначена. Офіційні особи повідомили, що плані наразі є попередніми.

Журналісти пишуть, що лідери двох країн обговорили візит Нетаньяху до Вашингтона під час телефонної розмови, яка відбулася кілька днів перед інавгурацією минулого тижня. Також минулого тижня на Близькій Схід завітав представник Трампа Стів Віткофф, який також прилітав до Ізраїлю, де, ймовірно, сторони погоджували деталі зустрічі.

В свою чергу прессекретар Нетаньяху повідомив у соціальних мережах, що офіційного запрошення на візит не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, коли може відбутись зустріч Трампа та Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів про ребус, який доведеться розв’язувати Трампу.

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