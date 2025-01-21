Трамп може покласти кінець правлінню Путіна без війни: Time назвав, як це зробити

Новий президент США Дональд Трамп здатний "обвалити" економіку Росії, повторивши трюк 40-го президента США Рональда Рейгана, і покласти край правлінню Путіна без вступу у війну.

Як саме це зробити, йдеться у статті Time.

Автор статті вважає, що Трамп має важелі, щоб змусити Володимира Путіна негайно припинити російсько-українську війну, якщо відмовиться від слабкого, непослідовного економічного тиску адміністрації Байдена.

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У виданні зауважують — те, що повернення Трампа може покласти край правлінню Путіна, здавалося неймовірним кілька тижнів тому. Багато прихильників України відверто побоювалися, що Трамп може змусити Україну укласти погану мирну угоду, рівнозначну капітуляції, на тлі часто декларованих намірів Трампа "закінчити" війну в перший день свого перебування на посаді.

Але схоже, що Трамп подібним чином змінив свою позицію щодо Путіна, коли дізнався, наскільки слабкою насправді є російська економіка.

"Простіше кажучи, російська економіка руйнується — Путін знищує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину", — пише Time.

На думку журналістів, якщо диктатор втратить доходи від нафти, які підтримували його останні три роки, тоді режим Путіна майже напевно впаде.

Видання зауважує, що Путін уже використав російські кошти "на чорний день", вичерпавши її колись грізні валютні резерви. Тим часом російський рубль падає як валюта, яку демпінгує навіть Китай. У російського центрального банку закінчилася "вогнева" потужність, і Путін не може скоротити витрати, якщо не позбавить коштів свою власну дорогу військову машину.

Росія не може компенсувати втрачений експорт нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа остаточно відійшла від залежності від російського газу. РФ приносить дуже мало світовій економіці, окрім експорту енергоносіїв.

"Доходи від нафти є потужною гальмівною точкою для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як не зрозуміла адміністрація Байдена. Перспективи продажів російської нафти зараз зовсім інші, і безпосередній економічний крах Росії має вигляд набагато більш імовірний. Завдяки обіцянкам Трампа знизити ціни на нафту та збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти", — зазначають у Time.

Крім того, видання звертає увагу, що собівартість російської нафти набагато вища, ніж, скажімо, у Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інших великих виробників нафти. Це пов'язано з важкодоступністю основних російських нафтових родовищ у північних регіонах РФ.

"Історія нагадує нам, що ця іграшка економічного тиску на Росію успішно працювала і раніше. "Холодна війна" закінчилася здебільшого через несподіваний крах російської економіки, якого багато експертів не передбачали, але чию вразливість Рональд Рейган визначив радше інтуїтивно, ніж уважно аналізуючи проблеми. Тепер у Трампа є можливість пробити пропагандистську кулю Путіна і задушити російську економіку до колапсу, якщо він захоче це зробити", — підсумовує Time.

Раніше стало відомо, коли відбудуться переговори України з командою Трампа.

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