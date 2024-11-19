Трамп може повернути заборону на застосування ATACMS по Росії після вступу на посаду президента

Рішення про ATACMS може стати останнім зовнішньополітичним кроком Байдена перед завершенням його терміну повноважень.

Президент США Джо Байден ухвалив важливе рішення, дозволивши Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів по території Росії. Цей крок став відповіддю на тривалі прохання Києва та може стати останнім значущим рішенням Байдена у зовнішній політиці перед завершенням його президентського терміну.

Про це пише The New York Times.

Раніше Байден уникав дозволу на використання цих ракет через побоювання, що це може спровокувати пряме військове зіткнення між США і Росією. Однак зміни в ситуації змусили переглянути позицію. Росія оголосила про плани залучити до війни 10 тисяч військових із Північної Кореї та здійснила наймасштабніший за останні місяці авіаудар по Україні. Це підштовхнуло Байдена до дії, незважаючи на ризики для нової адміністрації, яка зайде в січні.

Ракети ATACMS із дальністю до 300 км дадуть можливість Україні вражати важливі російські військові об'єкти, зокрема бази, склади боєприпасів і логістичні вузли. Це може бути критично важливим у протидії можливому наступу Росії в Курській області, де планується розгортання північнокорейських військових.

Україна вже використовує ATACMS для ударів по окупованих територіях, таких як Крим, і регулярно запускає дрони у глиб Росії. Проте тепер офіційне схвалення США надає новий рівень легітимності цим діям.

Водночас Кремль висловив жорстку реакцію: представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цей крок є "якісно новим рівнем ескалації". Хоча це навряд чи призведе до Третьої світової війни, як стверджують деякі прибічники Дональда Трампа, Росія, ймовірно, відповість непрямими асиметричними діями, що може ще більше загострити конфлікт.

Експерти припускають, що застосування ATACMS та інших західних систем озброєння, таких як танки Abrams чи винищувачі F-16, навряд чи кардинально змінить хід війни, проте допоможе Україні уповільнити наступальні дії Росії.

У будь-якому разі Трамп зможе повернутися до "червоного світла" для ATACMS, коли обійме посаду 20 січня. Під час кампанії він заявляв, що швидко завершить війну, хоча так і не пояснив, як саме. Коментатори, які підтримують Кремль, намагалися привернути увагу Трампа, стверджуючи, що рішення Байдена звузило його можливості для переговорів і поставило його перед загрозою глобального протистояння.

Втім, останній крок Байдена на міжнародній арені може також допомогти українцям переконати Трампа, що за належного озброєння і здатності протистояти Росії урегулювання шляхом переговорів стане більш імовірним.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников заявляв, що Пекін наразі стримує Москву від використання ядерної зброї. Він вважає, що у разі значного погіршення відносин між США та Китаєм, Путін може без вагань застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Раніше президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до боїв у Курській області.

Своєю чергою Китай виступив за мирне вирішення війни в Україні після того, як США дозволили Україні застосовувати американські ракети великої дальності для ураження військових об'єктів на території Росії.

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