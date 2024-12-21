Трамп може примусити Україну укласти мир з Росією – Financial Times

Наразі дуже критичні тижні для України та Європи перед інавгурацією Трампа.

Європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи.

Про це пише Financial Times.

В публікації йдеться про можливу політику Дональда Трампа щодо України після його інавгурації. Зокрема, згадується, що Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії, або навіть відмовитися від підтримки Києва.

Також повідомляється про складну ситуацію, в якій опинилася Європа в контексті війни в Україні. Європейські лідери стверджують, що будь-яке мирне врегулювання не повинно нав'язуватися без участі України. Однак через внутрішні політичні проблеми в окремих європейських країнах, таких як Франція та Німеччина, Європа не в змозі діяти з великою силою, щоб впливати на ситуацію.

Згадується, що більшість європейських країн разом із Великою Британією та Норвегією продовжують підтримувати Україну, хоча деякі країни, як Угорщина та Словаччина, займають іншу позицію. Водночас підкреслюється важливість чіткої заяви про готовність Європи підтримувати Україну. Макрон також наголошує на необхідності Європи брати більше відповідальності за свою безпеку.

Також зазначено, що в контексті війни в Україні є певні зміни в політиці США, зокрема через схвалення використання далекобійної зброї для ударів по Росії, що може посилити тиск на Москву.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "має бути готовим до угоди" про закінчення війни.

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