Трамп може відключити підтримку F-35: у Німеччині побоюються такого рішення

У Німеччині обговорюють потенційний ризик співпраці з США у сфері військової авіації, після того, як Штати призупинили допомогу Україні й обмін розвідданими з Києвом.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, як писали газети Handelsblatt та Bild, функція швидкого відключення (Kill Switch) американських винищувачів F-35 може зробити ВПС Німеччини залежними від президента Дональда Трампа.

Водночас, співрозмовник видання Handelsblatt у військовій галузі закликав не панікувати, назвавши такі дії Вашингтона малоймовірними.

"У цьому випадку ми зможемо літати на F-35, поки у нас не закінчаться запчастини або машини не вимагатимуть оновлення системи", - сказав він.

ЗМІ, однак, нагадали, що раніше у Lockheed Martin вже були проблеми із програмним забезпеченням для F-35, що, наприклад, призвело до відтермінування поставок літаків для Данії, Норвегії та Бельгії.

Ризик "відключення" F-35 прокоментували низка німецьких політиків. Заступник очільника фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоханн Вадефуль сказав, що консервативні сили не будуть відмовлятися від контракту на винищувачі F-35, а його однопартієць Інго Гедехенс закликав ретельно вивчити цю проблему.

"Нам потрібно уважно придивитися і бути обережними. Якщо ми витрачаємо стільки грошей на таку систему озброєння, як F-35, у нас також має бути можливість самостійно вирішувати, як її використовувати", - пояснив Гедехенс.

"Насправді, це може бути гарною ідеєю для Берліна - вимагати від США залізних гарантій щодо F-35", - сказав колишній посол Німеччини у США Вольфганг Ішингер.

"Якщо ми змушені турбуватися про те, що США можуть зробити з майбутніми німецькими F-35 те ж, що зараз роблять з Україною, - ми могли б розглянути можливість скасування угоди. Ненадійний постачальник?" – написав Ішингер у соцмережі Х 6 березня, маючи на увазі контракт від грудня 2022 року про купівлю Берліном 35 американських F-35.

Перші такі літаки мають надійти на озброєння ВПС Німеччини 2026 року.

"Швидке відключення у F-35 - це більше, ніж просто чутки. Але значно простіше зробити це через систему планування місії, тоді літак взагалі залишиться на землі", - написав 5 березня у соцмережі Х очільник пресслужби німецької оборонно-промислової компанії Hensoldt Йоахім Шранцхофер.

Раніше Ілон Маск заявив, що український фронт може посипатися, якщо він відключить Starlink.

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