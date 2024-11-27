Трамп може запропонувати врегулювати війну в Україні 80-річному генералу: що відомо — Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначити спеціальним представником для врегулювання війни в Україні 80-річного Кейта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці. Раніше Келлог представив йому власний план припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

План Келлога щодо припинення війни передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту та початок російсько-українських переговорів. Він розробив його разом із Фредом Флейцем, який раніше працював керівником апарату Ради національної безпеки за Трампа.

Відповідно до запропонованої ними стратегії, США сказали б Україні, що вона отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Україна також буде змушена відмовитися від претензій на членство в НАТО найближчим часом.

Кейт Келлог був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа в 2017-2021 роках і радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Його конкурентом на посаду спеціального представника з врегулювання війни в Україні називають Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків директора національної розвідки Трампа.

У липні Гренелл виступив з ідеєю створення “автономних [демілітаризованих] зон” як засобу врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що адвокат Трампа Борис Епштейн, який координував його захист у суді, запропонував майбутньому президентові США свою кандидатуру на роль спеціального представника щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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