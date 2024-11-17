Трамп може звинуватити Зеленського у зриві переговорів з Путіним – FT

У Financial Times не виключають, що у разі невдачі в ролі "миротворця" Трамп спробує перекласти вину на Зеленського.
Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у разі невдалих переговорів з Путіним може звинуватити у невдачі президента Володимира Зеленського, аби перекласти на нього вину на нього.
Про це пише Financial Times з посилання на слова історика з Центру глобальних відносин ім. Генрі Кісінджера Сергія Радченка.
"Можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу в ролі миротворця на небажання Зеленського йти на компроміс", – припустив він.
Радченко не виключає, що у Трампа може "не вистачити терпіння", щоб чекати успіхів України на полі бою. Крім того, він припускає, що новий президент США може взагалі “відмовитися від України, дозволивши Росії здобути перемогу”.
Раніше в CNN припустили, що Трамп може відступити перед Путіним.
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