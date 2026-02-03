Гренландія — 52-й штат, Канада — 51-й: Трамп виступив зі специфічним «стендапом» перед американською елітою / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі клубу Alfalfa, який об’єднує представників американської еліти. Під час заходу говорив про захоплення Гренландії, ймовірної анексії Венесуели і Канади.

Про це пише Washington Post.

На вечері Трамп висміяв своїх політичних опонентів і пожартував про неминуче вторгнення до Гренландії.

Реклама

Це був перший випадок, коли Трамп звернувся до клубу Alfalfa, виступаючи перед аудиторією, серед членів якої є такі його вороги, як генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон (на чий банк він подає до суду), Девід Рубенштейн (якого він звільнив з посади керівника Центру Кеннеді), Джером Х. Пауелл — голова Федеральної резервної системи, проти якого адміністрація Трампа почала розслідування.

«У цій залі так багато людей, яких я ненавиджу. Хоча більшість із вас мені подобається. Хто, чорт забирай, взагалі думав, що таке станеться?» — говорив Трамп.

Він сказав, можливо, скоротить промову у клубі, бо йому потрібно стежити за вторгненням в Гренландію. Проте за кілька хвилин Трамп визнав, що пожартував. Його «стендап» зал сприйняв крижаною тишею.

«Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити… Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м», — продовжив Трамп, і вже не було зрозуміло, жартує він, чи говорить всерйоз.

Реклама

Пізніше, коли журналісти запитали його про ці коментарі, він відповів: «Це вечір жарту. Це комедія».

Нагадаємо, що Трамп після розмови з генсеком НАТО зробив жорстку заяву щодо Гренландії.

Раніше ми писали, чи зможе Трамп купити або захопити Гренландію, навіщо йому острів, до чого тут Росія та Китай і чому це буде кінець НАТО.