Трамп на зустрічі з Путіним вимагатиме зупинити війну в Україні

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним він буде наполягати на зупинці військових дій Росії в Україні.

Про це він заявив під час на пресконференції.

«Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: „Ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її припинити“, — сказав президент США.

Дональд Трамп заявив, що зустріч із Володимиром Путіним на Алясці — «ознака поваги», бо російський диктатор погодився виїхати до іншої країни.

Він розповів, що зустрінеться з Путіним, аби зрозуміти його позицію щодо конфлікту, і у разі справедливої угоди інформуватиме про це європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського. Американський лідер підкреслив, що з поваги до Путіна дзвонитиме йому першому. За його словами, 88% українців за результатами опитування підтримують мирне врегулювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трап заявляв, що його зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на Алясці, яка відбудеться 15 серпня, буде «пробною».