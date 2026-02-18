Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента США Трампа ближча до великої війни на Близькому Сході, ніж усвідомлює більшість американців. Вона може розпочатися дуже скоро.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що військова операція США в Ірані, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів і більше нагадуватиме повномасштабну війну, ніж спецоперацію у Венесуелі минулого місяця.

Реклама

Джерела припускають, що це, ймовірно, буде спільна американо-ізраїльська кампанія, яка матиме набагато ширший масштаб і більш екзистенційне значення для режиму, ніж 12-денна війна під проводом Ізраїлю в червні минулого року, до якої США зрештою приєдналися, щоб знищити підземні ядерні об’єкти Ірану.

Така війна матиме драматичний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентського терміну Трампа.

Президент США був готовий завдати удару по Ірану ще на початку січня через убивство режимом тисяч протестувальників. Але згодом адміністрація Трампа перейшла до переговорів про обмеження ядерної програми Ірану, поєднуючи їх з масштабним нарощуванням військової сили.

У вівторок у Женеві офіційні особи США та Ірану взяли участь у другому раунді переговорів щодо зупинення іранської ядерної програми.

Реклама

Іран заявив, що сторони наблизилися до потенційної угоди, але віцепрезидент США Дж. Д. Венс зазначив, що розбіжності щодо «червоних ліній» США зберігаються.

Підготовка до великої війни

Тим часом армада США біля берегів Ірану зросла до двох авіаносців, десятка військових кораблів, сотень винищувачів та кількох систем протиповітряної оборони. Частина цієї вогневої потужності все ще в дорозі.

Понад 150 військових США вантажними рейсами перевезли системи озброєння та боєприпаси на Близький Схід.

Лише за останні 24 години до регіону вирушили ще 50 винищувачів — F-35, F-22 та F-16.

Реклама

Видання зазначило, що протистояння з Іраном триває так довго, що багато американців, ймовірно, вже не звертають на нього уваги. Однак, за словами джерел, війна може розпочатися швидко і бути набагато масштабнішою, ніж більшість усвідомлює.

Після переговорів у вівторок офіційні особи США заявили, що Іран має повернутися з детальною пропозицією через два тижні.

Як відомо, 19 червня минулого року Білий дім дав два тижні на вибір між подальшими переговорами та ударами. Через три дні США розпочали операцію «Опівнічний молот».

Нагадаємо, раніше Пентагон доручив другій авіаносній ударній групі готуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі підготовки США до можливого удару по Ірану.