Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обговорив терміни завдання ударів по Ірану, включно з можливістю зробити це вже найближчими вихідними.

Про це повідомляють CBS News і CNN.

За словами джерел, у середу високопоставлені чиновники з нацбезпеки доповіли Трампу, що військові готові до потенційних ударів по Ірану вже цієї суботи.

Однак, терміни будь-яких дій, ймовірно, вийдуть за рамки цих вихідних. Чиновники кажуть, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи завдавати удару.

Водночас один зі співрозмовників CNN розповів, що Трамп у приватному порядку висловлювався як «за», так і «проти» військових дій, а також опитував радників і союзників про те, який курс дій буде найкращим.

Як уточнює CNN, Білий дім поінформували про можливу готовність до ударів після того, як США останніми днями значно наростили присутність повітряних і військово-морських сил на Близькому Сході.

Авіаносна група USS Abraham Lincoln та її флотилія бойових кораблів уже перебувають у регіоні, а друга авіаносна група, USS Gerald Ford, прямувала на Близький Схід. За даними відстеження морських суден, станом на середу судно Ford перебувало біля берегів Західної Африки.

Також за словами джерел CBS News, Пентагон протягом наступних трьох днів тимчасово перекине частину персоналу з Близького Сходу. Це буде зроблено напередодні можливих дій або контратак з боку Ірану, якщо Вашингтон вирішить продовжити свою операцію.

Що передувало

На тлі посилення напруженості між адміністрацією президента США Дональда Трампа і режимом Ірану Пентагон переміщує ударну авіаносну групу з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка включає Близький Схід.

14 січня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним і може відбутися протягом 24 годин.

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність покласти край правлінню верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який керує країною уже 37 років. Він стверджує, що настав час шукати нового лідера в Ірані.

Згодом Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.