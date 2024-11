Трамп переміг на виборах у США – Fox News

Кандидат в Президенти США Дональд Трамп набрав 277 голосів виборців (необхідні для перемоги 270).

Про це повідомляє канал Fox News.

Спікер Палати представників Джонсон також оголосив Трампа обраним президентом США.

Окрім цього, за попередніми результатами виборів до Конгресу США, Республіканська партія здобула більшість місць у Сенаті, отримавши 51 місце, тоді як Демократична партія має 43 або 42 місця, залежно від джерела. Таким чином, республіканці забезпечили контроль над верхньою палатою Конгресу на наступний рік. Раніше більшість у Сенаті належала демократам із 51 місцем проти 49 у республіканців.

Більшість республіканцям забезпечила перемога їхніх кандидатів у Західній Вірджинії та Огайо. Так, у Західній Вірджинії на виборах переміг республіканець Джим Джастіс. А в Огайо перемагає республіканець Берні Морено.

У Палаті представників, за даними The New York Times, республіканці наразі мають 176 місць, а демократи — 139. Агентство Associated Press повідомляє про 178 місць у республіканців та 143 у демократів. Для здобуття більшості в нижній палаті необхідно отримати 218 місць.

Нагадаємо, що у США готуються до можливих заворушень після виборів. Чиновники різних урядових структур проводять зустрічі та готуються до можливих насильств у зв'язку із сертифікацією виборів Конгресом 6 січня.