Трамп націвлився на розвиток електромобілів, скасувавши указ Байдена

Президент США Дональд Трамп у понеділок націлився на електромобілі, скасувавши указ від 2021 року, підписаний його попередником Джо Байденом, згідно з яким половина всіх нових транспортних засобів, проданих у Сполучених Штатах, до 2030 року були електричними.

Про це пише Reuters.

Ціль Байдена в 50%, яка не мала юридичної сили, отримала підтримку американських та іноземних автовиробників.

Трамп заявив у своєму розпорядженні про припинення розподілу невитрачених державних коштів на зарядні станції для автомобілів із фонду в 5 мільярдів доларів, закликав скасувати звільнення штатів від ухвалення правил щодо нульових викидів транспортних засобів до 2035 року та сказав, що його адміністрація розгляне можливість скасування податкових кредитів на електромобілі.

Трамп планує доручити Агентству з охорони навколишнього середовища переглянути правила, що вимагають від автовиробників продавати від 30% до 56% електромобілів до 2032 року, щоб відповідати федеральним правилам щодо викидів, а також паралельним правилам, виданим транспортним управлінням США.

У понеділок у своєму розпорядженні Трамп зазначив, що він домагається скасування відмови, наданої Каліфорнії в грудні EPA, що дозволяє штату припинити продаж автомобілів, що працюють тільки на бензині, до 2035 року. Це правило було прийнято в 11 інших штатах.

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Нагадаємо, що Трамп ініціював проєкт для розвитку штучного інтелекту в США.