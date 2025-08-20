ТСН у соціальних мережах

Трамп наказав пофарбувати прикордонну стіну з Мексикою в чорний колір: навіщо це потрібно

Дональд Трамп розпорядився фарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний, аби ускладнити її перетин мігрантами та продовжити термін служби металу.

Стіна на кордоні з Мексикою

Стіна на кордоні з Мексикою / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір. За задумом, темна фарба має нагрівати метал під сонцем, що ускладнить спроби нелегальних мігрантів перелізти через огорожу.

Про це під час пресконференції біля кордону в Нью-Мексико 19 серпня повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За її словами, бригади вже почали фарбувати дев’ятиметрові сталеві стовпи, з яких складається бар’єр. Вона наголосила, що доручення надійшло безпосередньо від Трампа.

Президент очікує, що чорна фарба не лише продовжить термін служби сталі, сповільнивши корозію, а й стане додатковим засобом стримування, адже розпечений під пустельним сонцем метал робитиме будь-які спроби перетину надзвичайно складними.

Ноем не уточнила вартість і терміни реалізації проєкту. Під час заходу вона власноруч пофарбувала невелику ділянку стіни. На критику журналістів щодо посилення жорстоких умов для мігрантів міністр відповіла: “Не торкайтесь стіни”.

Візит відбувся на тлі зниження кількості затримань на південно-західному кордоні після посилення заходів контролю. Попри це адміністрація продовжує робити стіну ключовим елементом імміграційної політики Трампа. У липні Конгрес виділив майже $47 мільярдів на її подальше будівництво та утримання.

