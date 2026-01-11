Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати сценарій вторгнення в Гренландію.

Як повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела у політичних та військових колах США, у команді Трампа вважають за необхідне діяти швидко, аби встановити контроль над островом ще до того, як це зроблять Росія або Китай.

Ключову роль у просуванні цього плану, за даними видання, відіграє радник президента з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер.

За словами співрозмовників, ідею надихнула нещодавня операція США у Венесуелі, під час якої було захоплено колишнього президента Ніколаса Мадуро. У адміністрації розглядають її як прецедент для більш рішучих кроків у майбутньому.

Водночас керівництво американських штабів виступає проти таких планів. Військові переконані, що вторгнення в Гренландію було б незаконним і не отримало б підтримки Конгресу США. Один із дипломатичних джерел охарактеризував ідею Трампа як «безумну та незаконну» і зазначив, що генерали намагаються відвернути президента, пропонуючи альтернативні масштабні операції.

«Вони кажуть, що це схоже на спілкування з п’ятирічною дитиною», — цитує джерело Daily Mail.

На початку січня США провели операцію «Абсолютна рішучість» у Венесуелі. Під час неї американські сили завдали ударів по території країни та вивезли Мадуро і його дружину Сілію Флорес. Вони були звинувачені у «наркотероризмі» та контрабанді наркотиків.

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія. Острів отримав розширене самоврядування у 2009 році, що гарантує право на широке самоврядування.

Після повернення до Білого дому у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв про намір включити острів до складу США. У січневому інтерв’ю The Atlantic він назвав Гренландію «абсолютно необхідною» для оборони Сполучених Штатів.

Нещодавно президент США заявив, що готовий «вжити заходів» навіть без згоди мешканців Гренландії, щоб не допустити посилення там впливу Росії або Китаю.

Раніше повідомлялося, що Канада побоюється, що може стати наступною «мішенню» президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після гучної операції у Венесуелі та нещодавніх погроз щодо Гренландії.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп продовжив риторику про угоду щодо Гренландії, заявивши, що якщо не вдасться досягнути цього «простим шляхом», то доведеться «зробити це складним шляхом».