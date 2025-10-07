Трамп наказав зупинити всі дипломатичні переговори з владою Венесуели

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп наказав припинити всі переговори з урядом Венесуели під керівництвом Ніколаса Мадуро.

За інформацією Reuters, Трамп ухвалив рішення припинити спроби досягти дипломатичної домовленості з Венесуелою.

Як повідомили неназвані чиновники адміністрації США, президент доручив своєму спеціальному посланцю Річарду Гренеллу зупинити всі дипломатичні контакти з урядом президента Мадуро.

Реклама

Це рішення відзначає новий етап у відносинах між США та Венесуелою, які залишаються напруженими після розриву дипломатичних зв’язків у 2019 році.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади.

Він звинувачував Вашингтон у спробах встановити «марионеточний режим» і контролювати ресурси країни, зокрема нафту, газ та золото.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп звернувся до уряду Венесуели з вимогою прийняти назад усіх ув’язнених, висланих з американської території.

Реклама

Ми раніше інформували, що США готують операцію з ударами БпЛА по наркоторговцях у Венесуелі, яка може розпочатися вже за кілька тижнів.