Трамп наказав зупинити всі дипломатичні переговори з владою Венесуели
США призупинили всі дипломатичні контакти з Венесуелою, а рішення Трампа підкреслює збереження напруженості у відносинах з урядом Мадуро.
Президент США Дональд Трамп наказав припинити всі переговори з урядом Венесуели під керівництвом Ніколаса Мадуро.
За інформацією Reuters, Трамп ухвалив рішення припинити спроби досягти дипломатичної домовленості з Венесуелою.
Як повідомили неназвані чиновники адміністрації США, президент доручив своєму спеціальному посланцю Річарду Гренеллу зупинити всі дипломатичні контакти з урядом президента Мадуро.
Це рішення відзначає новий етап у відносинах між США та Венесуелою, які залишаються напруженими після розриву дипломатичних зв’язків у 2019 році.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади.
Він звинувачував Вашингтон у спробах встановити «марионеточний режим» і контролювати ресурси країни, зокрема нафту, газ та золото.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп звернувся до уряду Венесуели з вимогою прийняти назад усіх ув’язнених, висланих з американської території.
Ми раніше інформували, що США готують операцію з ударами БпЛА по наркоторговцях у Венесуелі, яка може розпочатися вже за кілька тижнів.